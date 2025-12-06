آرادان فاقد کتابخانه سیار است؛ رونمایی از ۲ کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، سعید دهقانلو ظهر شنبه در انجمن کتابخانه‌های عمومی آرادان به میزبانی فرمانداری این شهرستان ضمن اشاره به فقدان کتابخانه سیار در آرادان بیان کرد: کتابخانه عمومی سیار این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم کتاب را به مناطق محروم، روستاها و نواحی کمتر برخوردار ببریم.

وی نقش کتابخانه‌های سیار در توسعه عدالت فرهنگی را بسیار بالا و مهم دانست و ابراز کرد: ترویج کتاب‌خوانی و افزایش سطح مطالعه به‌ویژه در میان کودکان و نوجوانان مناطق روستایی و کم برخوردار از کارکردهای کتابخانه های سیار محسوب می‌شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان خواستار توجه بیشتر مسئولان به کتابخانه سیار عمومی شد و گفت: در صورتی که مسئولان بتوانند خودرویی را برای این منظور تأمین کنند، تجهیز آن را صورت خواهیم داد.

دهقان‌لو با اشاره به‌ضرورت تحقق عدالت فرهنگی و دسترسی همگانی به منابع مطالعاتی، گفت: راه‌اندازی کتابخانه سیار می‌تواند در ارتقا سطح فرهنگی و آموزشی روستاها و مناطق محروم شهرستان تأثیر چشمگیری داشته باشد. کتابخانه سیار پلی میان شهر و روستا برای گسترش آگاهی و دانش است و همه دستگاه‌ها باید در مسیر تحقق آن همکاری کنند.

وی همچنین با اشاره به رونمایی از دو کتاب در این نشست گفت: چاپ کتاب‌هایی با این کیفیت و این سطح نشان از ظرفیت‌های خوب شهرستان آرادان دارد.

فرماندار شهرستان آرادان نیز در این نشست با بیان اینکه آرادان پیشینه تاریخی بسیار وی دارد و در تولید علم، اندیشه و تفکر سرآمد است افزود: خوشحالم در شهرستانی خدمت می‌کنم که مهد علم و فرهنگ و ادب است و این موضوع در انتصاب مدیران بومی شهرستان در منصب‌های مدیریتی نمود پیدا می‌کند.

رضا حسنی با بیان اینکه افزایش سرانه ۱۰ درصدی مطالعه در آرادان هدف گذاری شده است، گفت: افزایش تعداد جلسات رونمایی کتاب، همراهی مدیران با بحث فرهنگ، واریز منظم نیم درصد شهرداری‌ها و سایر موضوعات فرهنگی در شهرستان در وضعیت خوبی به سر می‌برد.

ابراهیم مونسان، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان آرادان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کتابخانه‌های عمومی در شهرستان بر لزوم همکاری دستگاه‌های فرهنگی خصوصاً آموزش‌وپرورش تأکید کرد و گفت: قطعاً و یقیناً همکاری آموزش‌وپرورش برای سوق دادن دانش آموزان به کتابخانه‌ها منجر به توسعه کتابخانه‌ها و افزایش سرانه مطالعه در شهرستان خواهد شد.

در پایان این جلسه نیز دو کتاب «مدیریت ریسک» نوشته فاطمه قنبری و کتاب «کارآفرینی در دانش آموزان» نوشته میثم سمیعی رونمایی و از نویسندگان این دو اثر تقدیر شد.