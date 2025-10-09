«پستچی پهپادی» کتابی درباره حمل و نقل و پست پهپادی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حیدری در «پستچی پهپادی» مطالبی فشرده درباره حمل و نقل و پست پهپادی برای مخاطب ارائه میکند.
نشر پهپاد علاوه بر این کتاب، در زمینههای هوافضا، فضانوردی و امور مرتبط با علوم و صنایع پهپادی کتابهای دیگری هم منتشر میکند تا شناخت مخاطبان خود از صنایع پهپادی و کاربردهای متنوع آن را افزایش دهد.
کتاب «پستچی پهپادی»، در سه فصل، اطلاعاتی درباره حمل و نقل و پست پهپادی را به مخاطب عرضه میکند. نویسنده در این کتاب تلاش کرده تا همه مسائلی را که به حمل و نقل پهپادی میشود، با زبانی ساده به مخاطب توضیح دهد. در فصل اول «تاریخچه پست پهپادی»، «فنآوریهای پهپاد پستی»، «مزایای پست پهپادی» و «چالشها و محدودیتهای پست پهپادی» موضوعات اصلی این هستند. در فصل دوم به موضوعاتی چون «پیشگامان پست پهپادی»، «پست پهپادی در دوره همهگیری کرونا»، «روشهای تحویل پهپادی» و «پست پهپادی و محیط زیست» میپردازد. و در فصل سوم با «برنامههای در دست توسعه»، «اقدامات آنی» و «نام پهپاد به زبانهای مختلف جهان» آشنا میشویم.
با توجه به وسعت ایران و وجود روستاهای فراوان در گوشه و کنار کشور، پست پهپادی میتواند بخشی از نیازهای مردم را پاسخ دهد و سهولت دسترسی مردم به کالاها و خدمات مورد نیازشان را بیشتر کند. تا همین یکی دو دهه پیش اگر صحبت از ارسال مرسولههای پستی با پهپاد میشد، رویایی دور به نظر میرسید، ولی امروزه و در شرایطی که استفاده از پهپادها به یک اتفاق روزمره و طبیعی تبدیل شدهاند، پست پهپادی میتواند به سرعت فراگیر و محبوب شود. کتاب «پستچی پهپادی» با همین دغدغه نوشته شده تا اطلاعات مردم از این نوع حمل و نقل پستی را افزایش دهد.
در بخشی از این کتاب میخوانیم:
«حمل و نقل و پست پهپادی به استفاده از وسایل نقلیه هوایی بدون سرنشین (پهپاد) برای حمل و تحویل کالا، لوازم یا حتی افراد اشاره دارد. حمل و نقل یا پست پهپادی راه حل لجستیکی نوآورانه است که از پهپادها برای حمل مستقیم کالا به مصرفکنندگان یا مشاغل استفاده میکند.
ویژگیهای کلیدی پست پهپادی شامل انعطافپذیری، سرعت و توانایی دسترسی به مناطق صعب العبور است. مفهوم کلی در پس حمل و نقل و پست پهپادی، استفاده از مزایای تحرک هوایی برای غلبه بر محدودیتهای روشهای سنتی حمل و نقل زمینی است. پهپادها را میتوان برای اهداف مختلفی استفاده کرد، از جمله تحویل کالاهای مصرفی، تحویل تجهیزات پزشکی اضطراری، کاربردهای کشاورزی و حتی حمل و نقل مسافر در آیندهای نزدیک.
پهپادها مجهز به جیپیاس، دوربین و سنسور برای جهتیابی و اجتناب از موانع هستند و میتوانند محمولههای مختلفی از بستههای کوچک گرفته تا لوازم پزشکی را حمل کنند».
انتشارات پهپاد این کتاب را در ۷۰ صفحه و با قیمت ۱۳۸ هزار تومان منتشر کرده است.
نظر شما