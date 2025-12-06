کرمی: تکمیل ۱۶ ایستگاه پمپاژ آب کشاورزی ایلام در اولویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر شنبه در همایش روز جهانی خاک ضمن فرا رسیدن روز دانشجو و هفته پژوهش، بر اهمیت تلفیق علم و اجرا در مسیر توسعه تأکید کرد.
وی با تأکید بر اینکه، توسعه زمانی که دانشگاه و مدیریت اجرایی را در کنار هم قرار دهد معنا دارد، اظهار داشت: توسعهای که بر پایه دانش و پژوهش شکل بگیرد، قطعاً پایدار خواهد بود.
کرمی خاک را سرمایه ملی و بستر حیات دانست و افزود: بخش عمده تغذیه انسان و حیوانات از خاک نشأت میگیرد و حفاظت از خاک به معنای حفاظت از آب و منابع حیاتی است.
وی افزود: اگر نگاه علمی نداشته باشیم، بخش بزرگی از خاک در اثر فرسایش یا فعالیتهای عمرانی از دست خواهد رفت و بارشها به سیلابهای خسارتبار تبدیل میشوند.
استاندار ایلام با اشاره به تفاوت توسعه پایدار با توسعه صرف، گفت: توسعهای که به قیمت تخریب محیط زیست و اراضی کشاورزی باشد، توسعه نیست بلکه زیان آن به مراتب بیشتر از فوایدش خواهد بود.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با بیان اینکه ۸۷ درصد از مساحت دو میلیون هکتاری استان را اراضی جنگلی و طبیعی تشکیل میدهد، افزود: اگر برای حفاظت از این منابع چارهاندیشی نشود، بارشهای سیلآسا و خشکسالیها، خسارتهای سنگینی به دنبال خواهند داشت.
وی ادامه داد: طرحهای جنگلکاری، بیابانزدایی و مقابله با کانونهای گرد و غبار از اولویتهای استان است.
کرمی همچنین به پروژههای نیمهتمام پمپاژ آب اشاره کرد و گفت: تکمیل ۱۶ ایستگاه پمپاژ میتواند حدود ۳۴ تا ۳۵ هزار هکتار اراضی آبی استان را افزایش دهد و علاوه بر تثبیت خاک، تولید محصولات کشاورزی را ارتقا دهد.
وی در پایان تأکید کرد: صیانت از خاک و آب نیازمند عزم عمومی است. دانشگاهها، پژوهشگران، دستگاههای اجرایی و مردم باید در کنار هم قرار گیرند تا با تغییر نگاه و کاربردی کردن دانش، بتوانیم منابع حیاتی استان را حفظ کرده و توسعهای پایدار و متوازن رقم بزنیم.
