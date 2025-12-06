به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی رقابت‌های فوتبال جام جهانی انجام شد و تیم ملی ایران در گروه هفتم این مسابقات با بلژیک، نیوزیلند و مصر همگروه شد. گروهی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران سخت نیست و شانس صعود تیم ملی از آن بسیار بالا است.

قلعه نویی به آنچه می‌خواست رسید

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قرعه کشی جام جهانی و گروه تیم ملی ایران گفت: شاید اگر خود قلعه نویی هم قرعه کشی می‌کرد این قرعه به نامش نمی‌افتاد. در گروه ایده آلی قرار گرفتیم و حالا باید با برنامه ریزی دقیق خود را آماده جام جهانی کنیم. البته هیچ تیمی در گروه ما ضعیف نیست و همه تیم‌های حاضر در جام جهانی قوی هستند. تیم‌ها با تدارک خوب می آیند تا بتوانند به مراحل بعد صعود کنند.

حریفان ما ضعیف نیستند

وی در مورد همگروهی ایران با بلژیک، مصر و نیوزیلند گفت: هیچکدام از تیم‌های همگروه ما ضعیف نیستند و باید با تدارک قوی به میدان برویم. مردم به تیم ملی امید دارند. بازی تدارکاتی با تیم‌های ضعیف را باید به فراموشی بسپاریم و به دنبال دیدار با تیم‌های بزرگ دنیا باشیم. بطور حتم مصر جام جهانی همان تیم در چهار جانبه نیست. بلژیک و نیوزیلند هم با قدرت خواهند آمد بنابراین ما هم باید با بهترین تدارک راهی جام جهانی شویم.

تفکرات قلعه نویی باید در تیم پیاده شود

کارشناس فوتبال در خصوص حضور لژیونرها در بازی‌های تدارکاتی گفت: باید همه به تیم ملی کمک کنیم. باشگاه‌ها باید در فیفا دی بازیکنان خود را در اختیار تیم ملی قرار دهند ولی باید بپذیریم که لژیونرهای ما با چهار روز تمرین در اردوی تیم ملی نمی‌توانند تفکرات قلعه نویی را پیاده کنند. آنها با تفکرات مربیان باشگاهی خود کار می‌کنند. بنابراین قلعه نویی نمی‌تواند معجزه کند ولی باید فضای آرامی را برای مجموع تیم ملی بوجود آورد تا امیدوار به موفقیت تیم ملی در جام جهانی باشیم.

۴ امتیاز کسب خواهیم کرد

مظلومی در خصوص نتیجه این در مرحله گروهی گفت: ایران می‌تواند ۴ امتیاز کسب کند و به مرحله بعد صعود کند. درست است که حریفان سختی داریم ولی ما هم بازیکنان بزرگ و با انگیزه داریم که می‌توانند کارهای بزرگ انجام دهند.

دربی را کوچک کردیم

وی در خصوص دربی ۱۰۶ هم گفت: دو تیم با احساسات مردم بازی کردند و یک بازی ضعیف را انجام دادند. در آن شرایط و تماشاگر کم و بودن هر دوتیم در یک هتل نمی‌توان انتظار بیشتری داشت. متاسفانه دربی را کوچک کردیم و تنها دنبال برگزاری آن هستیم. البته از زحمات مسولان فوتبال اراک تشکر می‌کنم ولی دو تیم با احساسات مردم بازی کردند.

دوتیم به دنبال تساوی بودند

سرمربی سابق استقلال در ادامه افزود: هر دو تیم به دنبال تساوی بودند. بازی کسل کننده و بی کیفیت تماشاگران را خسته کرده بود. پاسکاری طولانی در زمین خودی آن‌هم به مدت طولانی نشان می‌داد مربیان به دنبال تساوی هستند. کوشکی، اورونوف، آسانی و حدادی خنثی بازی کردند و انتظارات را بر آورده نکردند و بازی آنها نشان داد که تفکر تساوی در دو تیم وجود داشت.

مربیان خارجی ترسو هستند

وی با انتقاد از سرمربیان خارجی دو تیم گفت: ترس از باخت به مربیان خارجی هم با آن همه هزینه سرایت کرده و آنها هم از بازی هجومی می‌ترسند و به دنبال نباختن هستند. من زمانی که سرمربی استقلال بودم ترسی از دربی نداشتم و در ۴ دربی تیمم ۷ گل به ثمر رساند که نشان داد تفکر ترس در من و تیمم وجود نداشت. حتی دربی که ۳ بر ۲ باختیم هم ما دو گل زدیم پس ترسی وجود نداشت. دیداری که در تمام دنیا دیده می‌شود نباید اینقدر بی کیفیت به پایان برسد چون بازتاب جهانی دارد.

بازیکن شاخص در دربی وجود نداشت

وی در پاسخ به این پرسش که کدام یک از بازیکنان دو تیم عملکرد خوبی داشتند گفت: متاسفانه در این دربی بی کیفیت هیچ بازیکن خوبی وجود نداشت و هم بازیکنان معمولی بودند. متاسفانه خارجی‌های دو تیم هم کیفیت لازم را نداشتند تا شاهد یک بازی خسته کننده و ملال آور باشیم.

ملوان حریف آسانی نیست

سرمربی سابق استقلال در خصوص دیدار هفته سیزدهم آبی پوشان برابر قوهای سپید انزلی گفت: ملوان تیم خوب و پر انگیزه‌ای است و استقلال نباید حریف را دست کم بگیرد. آبی پوشان باید دربی را به فراموش سپرده و به فکر ادامه لیگ، جام حذفی و لیگ سطح دو آسیا باشند. استقلال نباید از صدر جدول فاصله بگیرد پس باید با تمام قوا به مصاف حریفان برود.

استقلال در شهر قدس بازی کند

وی در خصوص تغییر احتمالی محل دیدار ملوان و استقلال گفت: بازیکنان استقلال به شرایط زمین چمن ورزشگاه شهر قدس عادت کردند و نباید برای دیدار برابر ملوان به ورزشگاه انقلاب کرج بروند. این تغییر به ضرر استقلال خواهد بود و سوال اصلی این است که آیا زمین چمن انقلاب کرج کیفیت بالایی دارد که استقلال دوست دارد آنجا به مصاف حریف برود.