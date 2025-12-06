مربیان استقلال و پرسپولیس تحت تاثیر باشگاه هستند/ این بازی ارزش نداشت!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۶ پایتخت روز جمعه ۱۴ آذر در ورزشگاه امام خمینی (ره) شهر اراک برای دومین بار مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این دیدار با ثبت پر تکرارترین نتیجه تاریخ دربی‌ها، یعنی تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو تیم امتیازها را به صورت مساوی تقسیم کنند.

این مسابقه برخلاف انتظار، از نظر هیجان و خلق موقعیت‌های گل، سطح متوسطی داشت و بازیکنان دو تیم نتوانستند نمایش پرگل و جذاب همیشگی دربی‌های گذشته را ارائه دهند. در نتیجه، هرچند دو تیم تلاش کردند کنترل بازی را در دست داشته باشند، اما دفاع منسجم و محکم هر دو طرف باعث شد توپ از خط دروازه‌ها عبور نکند.

این دومین تجربه برگزاری دربی در شهر اراک بود که به دلیل آماده نبودن ورزشگاه آزادی و… استقلال و پرسپولیس را مجبور کرده تا بازی‌های خانگی خود در دربی را خارج از پایتخت برگزار کنند.

غلامرضا فتح‌آبادی، پیشکسوت و کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با عملکرد استقلال و پرسپولیس در دربی ۱۰۶ اظهار داشت: متأسفانه دو تیم سالهاست که بازی‌های خوبی ارائه نمی‌دهند و سرمربیان دو تیم هم بیشتر به این فکر هستند که تیم‌شان نبازد و همین موضوع باعث می‌شود تا اکثراً دربی مساوی تمام می‌شود.

مهاجم سابق تیم ملی فوتبال ایران ادامه داد: از طرفی، چند سالی است که ورزشگاه آزادی در اختیار نیست و دو تیم مجبورند در شهر دیگری به مصاف هم بروند. این موضوع از جذابیت دربی کاسته و باعث شده تماشاگران کمتری حاضر شوند. در بازی روز جمعه هم که خودتان دیدید، کمتر از ۹ هزار نفر در ورزشگاه حضور داشتند، در حالی که رکورد تاریخی ۱۲۰ هزار نفر دهه ۶۰ هنوز پابرجاست.

او ادامه داد: به نظر من، عملکرد دو تیم از نظر تماشاگران و پیشکسوتان خوب نبود. نه استقلال بازی خوبی ارائه کرد و نه پرسپولیس. این دو تیم بیشتر دنبال این هستند که به هم ضربه بزنند و هم تماشاگر راضی باشد و هم خودشان. فوتبال باید مثل تمام دنیا پر از حادثه، صحنه و گل باشد، اما متأسفانه در ایران چنین نیست. از تک موقعیت‌ها یا اشتباهات حریف استفاده می‌کنیم یا گل می‌زنیم. مردم حق دارند از بازی‌های جذاب لذت ببرند، حتی اگر نتیجه دو یا سه گل تفاوت داشته باشد.

فتح‌آبادی درباره عملکرد مربیان خارجی در دربی گفت: قبلاً وقتی مربیان خارجی وارد ایران می‌شدند، با جو ورزشگاه و مدیریت باشگاه آشنا نبودند و سعی داشتند تیم‌ها را به پیروزی برسانند تا هم خودشان، هم بازیکنان و هم باشگاه در جایگاه بالا قرار بگیرند، اما اکنون بیشتر تحت تأثیر باشگاه و خواسته‌های آن هستند که تیم نبازد.

فتح‌آبادی در ادامه به خاطره‌ای از دوران مربیان نامدار ایران اشاره کرد و گفت: در زمان علی پروین، پورحیدری و ناصر حجازی، این‌گونه نبود. دربی‌ها پرگل و جذاب بودند. الان اما شاهد بازی‌های مساوی و کم‌گل هستیم و به نظر من باید با انگیزه و جذابیت بیشتری بازی کنند.

کارشناس فوتبال درباره قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ نیز اظهار داشت: با برنامه‌ریزی مناسب فدراسیون، وزیر ورزش و همکارانشان می‌توانیم از ۶ ماه باقی‌مانده استفاده کنیم و تیم را آماده کنیم. بازی‌های تدارکاتی با تیم‌های بزرگ نیز می‌تواند به آماده‌سازی تیم کمک کند.

فتح‌آبادی در پایان گفت: با توجه به شرایط فعلی، تیم ملی ایران از نظر بازیکنان باتجربه است، اما سن بالا است و در لیگ برتر بازیکنی که بتوانند تیم ملی را به موفقیت برساند هنوز کم داریم. امیدوارم تیم ملی در جام جهانی درخشش داشته باشد و نام ایران سربلند باشد. از تلاش‌های مربیان و دستیاران تیم ملی تقدیر می‌کنم و امیدوارم فوتبال ایران دوباره تماشاگران و پیشکسوتان خود را راضی کند.