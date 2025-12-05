اتفاقات ناخوشایندی که چهره نیمه اول دربی ۱۰۶ را زشت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقلال در حالی در هفته دوازدهم لیگ برتر رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.
در دقایقی از نیمه نخست، هواداران دو تیم پرسپولیس و استقلال چند مرتبه بطری آب و حتی سنگ به سمت بازیکنان دو طرف پرتاب کردند که موجب توقفهای مقطعی در روند مسابقه شد.
همچنین ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال به همراه اعضای کادرفنی این تیم چندین بار نسبت به قضاوت سید وحید کاظمی اعتراض کردند و تصمیمات داور مسابقه باعث تنشهایی در کنار زمین شد.
از سوی دیگر، کیفیت نهچندان مناسب چمن ورزشگاه نیز مشکلساز شد و سطح لغزنده زمین چندین بار باعث سر خوردن بازیکنان هر دو تیم شد تا جریان بازی تحت تأثیر قرار بگیرد.
