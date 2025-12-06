سهرابیان بخشیده شد/ نازون به تمرینات استقلال بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین امروز شنبه ۱۵ آذر تیم فوتبال استقلال در حالی برگزار شد که کادر فنی برنامه‌ای تفکیکی برای بازیکنان در نظر گرفته بود. بازیکنانی که روز گذشته در دربی ۱۰۶ مقابل پرسپولیس به میدان رفته بودند، طبق روال همیشه به تمرینات ریکاوری پرداختند تا فشار مسابقه سنگین روز گذشته از روی آنها برداشته شود. سایر بازیکنان نیز زیر نظر ریکاردو ساپینتو و دستیارانش، تمرینات فنی و تاکتیکی را پشت سر گذاشتند.

در بخش مهمی از تمرین امروز، داکنز نازون مهاجم اهل هائیتی استقلال پس از مدتی دوری به دلیل مصدومیت، دوباره به جمع بازیکنان اضافه شد و بدون مشکل در کنار سایر نفرات تمرین کرد. بازگشت او خبر خوشی برای کادر فنی و هواداران استقلال محسوب می‌شود.

همچنین آرمین سهرابیان مدافع آبی‌پوشان که طی هفته‌های گذشته به علت انتشار یک ویدئو در فضای مجازی و بنا بر تصمیم مدیریت باشگاه از حضور در تمرینات محروم شده بود، امروز پس از تشکیل جلسه انضباطی و ارائه تعهد کتبی، اجازه بازگشت پیدا کرد و او نیز در کنار دیگر بازیکنان تمرین کرد.

تمرین امروز استقلال در فضایی آرام و منظم برگزار شد و کادر فنی با دقت ویژه‌ای برنامه‌های تاکتیکی و ساختار تیمی را برای ادامه مسابقات زیر نظر گرفت.