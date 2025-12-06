  1. استانها
  2. سمنان
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

دستگیری شکارچی سابقه‌دار در پرور؛ اسلحه و مهمات از متهم کشف شد

مهدیشهر- رئیس پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت‌شده پرور از دستگیری یک شکارچی سابقه‌دار در این منطقه خبر داد و گفت: در عملیات انجام‌شده، اسلحه و مهمات از متهم کشف شد.

احمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری عوامل انتظامی شهمیرزاد متوجه حضور مورد مشکوک شدند، بیان کرد: شکارچی در منطقه حفاظت شده پرور قصد انجام شکار داشت.

وی با بیان اینکه فرد خاطی شناسایی و قبل از انجام شکار دستگیر شد، افزود: متهم از افراد سابقه دار بوده است.

رئیس پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت شده پرور با بیان اینکه پرونده قضائی برای متهم تشکیل شد، اظهار داشت: شکارچی متخلف برای رسیدگی بیشتر به دستگاه قضائی معرفی شده است.

علیخانی در ادامه تصریح کرد: از متهم یک قبضه سلاح گلوله زنی شکاری غیر مجاز به همراه تعدادی مهمات و دوربین شکاری کشف و ضبط شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه آسیب وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید قابل جبران نیست لذا با هر گونه موارد تخلف زیست محیطی به شدت برخورد می‌شود.

