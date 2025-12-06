احمد علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مأموران یگان حفاظت محیط زیست با همکاری عوامل انتظامی شهمیرزاد متوجه حضور مورد مشکوک شدند، بیان کرد: شکارچی در منطقه حفاظت شده پرور قصد انجام شکار داشت.

وی با بیان اینکه فرد خاطی شناسایی و قبل از انجام شکار دستگیر شد، افزود: متهم از افراد سابقه دار بوده است.

رئیس پارک ملی صیدوا و منطقه حفاظت شده پرور با بیان اینکه پرونده قضائی برای متهم تشکیل شد، اظهار داشت: شکارچی متخلف برای رسیدگی بیشتر به دستگاه قضائی معرفی شده است.

علیخانی در ادامه تصریح کرد: از متهم یک قبضه سلاح گلوله زنی شکاری غیر مجاز به همراه تعدادی مهمات و دوربین شکاری کشف و ضبط شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه آسیب وارده به محیط زیست ناشی از شکار و صید قابل جبران نیست لذا با هر گونه موارد تخلف زیست محیطی به شدت برخورد می‌شود.