۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۵۶

دستگیری شکارچی متخلف در پرور؛ یک میش وحشی شکار شد

مهدیشهر- رئیس منطقه حفاظت شده پرور از دستگیری شکارچی متخلف در پرور خبر داد و گفت: متاسفانه یک میش وحشی شکار شد.

احمد علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه گشت و کنترل منطقه مستمر انجام می شود، ابراز داشت: ماموران یگان حفاظت منطقه پرور متوجه مورد مشکوک در منطقه شدند.

وی با بیان اینکه این عملیات مشترک با همراهی نیروی انتظامی فولاد محله، همیاران محیط زیست قرق جاشلوار و عوامل یگان حفاظت استان انجام گرفت، افزود: یک شکارچی در منطقه شناسایی شد.

رئیس منطقه حفاظت شده پرور از دستگیری شکارچی مذکور خبر داد و ابراز داشت: پرونده متهم برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

علیخانی بابیان اینکه لاشه یک رأس میش وحشی نیز کشف و ضبط شد، تصریح کرد: متاسفانه گاهی با یک شکار امکان جبران خسارات وارده به طبیعت امکان پذیر نیست.

وی افزود: از شهروندان درخواست داریم به محض مشاهده موارد مشکوک از برخورد مستقیم پرهیز و بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی یا محیط زیست برای رسیدگی اطلاع دهند.

کد خبر 6614119

