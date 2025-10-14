به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی اظهار کرد: شکارچی متخلف در ارتفاعات منطقه حفاظتشده کولگ مهران دستگیر شد. این متهم پس از چند ساعت تعقیب و گریز توسط نیروهای یگان حفاظت با همکاری مرزبانی کنجانچم دستگیر و از او لاشه بز وحشی و یک قبضه اسلحه ساچمهزنی، تعدادی فشنگ، یک دستگاه دوربین شکاری، چند عدد کولهپشتی و ادوات شکار کشف و ضبط شد.
وی بیان کرد: رونده این شکارچی متخلف پس از تنظیم صورتجلسه برای رسیدگی قضائی، بازداشت، صدور رأی قانونی و اخذ جریمه زیستمحیطی به مرجع قضائی ارجاع شده است و ادوات مکشوفه تا زمان صدور حکم نهایی به صورت امانی در اختیار ادارهکل حفاظت محیط زیست باقی خواهد ماند.
