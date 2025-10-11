دستگیری شکارچیان در منطقه صیدوای مهدیشهر؛ ادوات صید و شکار کشف شد

احمد علیخانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست متوجه مورد مشکوک در منطقه شدند، بیان کرد: یک گروه شکارچی غیر مجاز آهو در منطقه زاغ کولی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه در این عملیات فرق بان های منطقه فرق اختصاصی جاشلوبار نیز حضور داشتند، افزود: این شکارچیان هنگام روشن کردن پروژکتور دستگیر شدند.
رئیس پارک ملی صیدوا با بیان اینکه این گروه شکارچیان قصد شکار آهو را در منطقه داشتند، ابراز داشت: خوشبختانه قبل از انجام شکار ماموران یگان حفاظت موفق به متوقف کردن آن ها شدند.
علیخانی از تشکیل پرونده برای متخلفان و تحویل آن ها به دستگاه قضا خبر داد و تصریح کرد: از شکارچیان یک قبضه سلاح گلوله زنی شکاری و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش مستمر محیط بان ها در پیشگیری از شکار توانسته در حفظ جمعیت آهو ها نقش مهم داشته باشد، افزود: از شهروندان و طبیعت گردها نیز انتظار میرود به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را به محیط زیست یا نیروی انتظامی اطلاع دهند.
