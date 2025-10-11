  1. استانها
  2. سمنان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۱

دستگیری شکارچیان در منطقه صیدوای مهدیشهر؛ ادوات صید و شکار کشف شد

مهدیشهر- رئیس پارک ملی صیدوا از دستگیری شکارچیان در این پارک خبر داد و گفت: با تلاش محیط‌بان‌ها از جلوی شکار آهوهای منطقه جلوگیری شده است.

احمد علیخانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ماموران یگان حفاظت محیط زیست متوجه مورد مشکوک در منطقه شدند، بیان کرد: یک گروه شکارچی غیر مجاز آهو در منطقه زاغ کولی حضور داشتند.

وی با بیان اینکه در این عملیات فرق بان های منطقه فرق اختصاصی جاشلوبار نیز حضور داشتند، افزود: این شکارچیان هنگام روشن کردن پروژکتور دستگیر شدند.

رئیس پارک ملی صیدوا با بیان اینکه این گروه شکارچیان قصد شکار آهو را در منطقه داشتند، ابراز داشت: خوشبختانه قبل از انجام شکار ماموران یگان حفاظت موفق به متوقف کردن آن ها شدند.

علیخانی از تشکیل پرونده برای متخلفان و تحویل آن ها به دستگاه قضا خبر داد و تصریح کرد: از شکارچیان یک قبضه سلاح گلوله زنی شکاری و سایر ادوات شکار و صید کشف و ضبط شد.

وی با تاکید بر اینکه تلاش مستمر محیط بان ها در پیشگیری از شکار توانسته در حفظ جمعیت آهو ها نقش مهم داشته باشد، افزود: از شهروندان و طبیعت گردها نیز انتظار می‌رود به محض مشاهده موارد مشکوک مراتب را به محیط زیست یا نیروی انتظامی اطلاع دهند.

کد خبر 6618317

