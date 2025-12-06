  1. استانها
حادثه سقوط از ارتفاع در پارک پنجه‌علی بندرعباس

بندرعباس- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس از نجات یک فرد که از ارتفاع در محدوده کوهستان پارک پنجه‌علی سقوط کرده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین لیاقت امروز گفت: شامگاه جمعه ۱۴ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور نیروهای آتش‌نشانی، یک فرد که از ارتفاع در محدوده کوهستان پارک پنجه‌علی سقوط کرده بود، نجات یافت.

وی افزود: این حادثه در ساعت ۲۱:۵۸ به مرکز ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله تیم‌های عملیاتی از ایستگاه شماره ۱ به محل اعزام شدند.

لیاقت اظهار کرد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، اقدام به دسترسی ایمن به فرد حادثه‌دیده کرده و وی را به محل امن منتقل کردند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس افزود: فرد نجات یافته به دلیل مصدومیت، به عوامل اورژانس تحویل داده شد.

لیاقت در ادامه با ارائه توصیه‌ای ایمنی به شهروندان گفت: از همشهریان عزیز درخواست می‌کنیم هنگام حضور در مسیرهای کوهستانی، به‌ویژه در ساعات کم‌نور، حتماً از مسیرهای استاندارد استفاده کرده و از نزدیک‌شدن به لبه ارتفاعات خودداری کنند. رعایت همین نکات ساده می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

