به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان صمدو، کوچه والفجر ۷ به وقوع پیوست.

این حادثه در ساعت ۱۳:۰۰ به مرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل اعزام شدند.



محمدامین لیاقت رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در توضیح جزئیات این حادثه گفت: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی محیط و مهار شعله‌های آتش، موفق به نجات یک پسر بچه ۴ ساله و یک مرد میانسال از دودگرفتگی در طبقه بالا شدند و آنان را به محل امن منتقل کردند.



وی افزود: دود ناشی از آتش‌سوزی به طبقه بالا سرایت کرده بود، اما با اقدام سریع نیروهای آتش‌نشانی و عملیات تهویه، از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.



رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس علت بروز حادثه را اتصالی برق اعلام کرد و از شهروندان خواست که با رعایت اصول ایمنی در سیستم‌های برقی و استفاده از تجهیزات استاندارد، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.