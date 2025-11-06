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۱۵ آبان ۱۴۰۴، ۲۰:۳۷

نجات کودک و مرد میانسال از آتش‌سوزی در بندرعباس

نجات کودک و مرد میانسال از آتش‌سوزی در بندرعباس

بندرعباس - پسر ۴ ساله و مردی میانسال در آتش‌سوزی منزل مسکونی خیابان صمدو جان سالم به در بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز پنجشنبه آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی واقع در خیابان صمدو، کوچه والفجر ۷ به وقوع پیوست.

این حادثه در ساعت ۱۳:۰۰ به مرکز ۱۲۵ آتش‌نشانی گزارش شد و بلافاصله نیروهای عملیاتی ایستگاه شماره ۳ به محل اعزام شدند.

محمدامین لیاقت رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در توضیح جزئیات این حادثه گفت: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، ضمن ایمن‌سازی محیط و مهار شعله‌های آتش، موفق به نجات یک پسر بچه ۴ ساله و یک مرد میانسال از دودگرفتگی در طبقه بالا شدند و آنان را به محل امن منتقل کردند.

وی افزود: دود ناشی از آتش‌سوزی به طبقه بالا سرایت کرده بود، اما با اقدام سریع نیروهای آتش‌نشانی و عملیات تهویه، از گسترش آتش به سایر بخش‌های ساختمان جلوگیری شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی بندرعباس علت بروز حادثه را اتصالی برق اعلام کرد و از شهروندان خواست که با رعایت اصول ایمنی در سیستم‌های برقی و استفاده از تجهیزات استاندارد، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.

کد مطلب 6647489

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