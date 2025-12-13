جشنواره تاک و افلاک شهر کامو و چوگان در تقویم ملی گردشگری کشور ثبت شد

علیرضا عبدالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق ساماندهی و حرفه‌ای سازی رویدادهای گردشگری در سند تحول دولت، رویداد جشنواره شهرستان کاشان در تاریخ هشت آذرماه ۱۴۰۴ و به شماره ۲۰۴۰۴۱۸۲ در فهرست رویدادهای گردشگری ایران به ثبت رسید.

وی ابراز کرد: شهر کامو و چوگان با داشتن موقعیت کوهستانی، طبیعت بسیار بکر و کم‌نظیر، بافت تاریخی زیبا، فراوانی باغات انگور موقعیت طبیعی و حیات‌وحش بکر به‌عنوان زیستگاه حیات‌وحش مرکزی ایران، قرار گرفتن این شهر در محور کاشان، میمه و اصفهان، وجود رصدخانه ملی ایران، قرار گرفتن در ارتفاعات گَرکُش و ده‌ها مورد متعدد دیگر این شهر را به یکی از مقاصد نوظهور گردشگری تبدیل کرده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشان با یادآوری برگزاری جشنواره تاک و افلاک شهر کامو و چوگان در آبان ماه سال جاری تصریح کرد: برگزاری این جشنواره‌ها گامی ارزشمند در مسیر شناساندن ظرفیت‌های گردشگری منطقه، فروش محصولات روستایی و ابجاد شور و نشاط اجتماعی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به فروانی باغات انگور در این منطقه، می‌توان انگور آن را جزو مرغوب‌ترین انواع انگور دانست، همچنین شیوه سنتی استحصال آن به فرآورده‌های متعدد و برگزاری جشنواره ملی انگور در کنار محصول گل محمدی نیز می‌تواند به‌عنوان برند این شهر معرفی شود.

عبدالله زاده افزود: وجود بیش از ۱۰ اثر ثبتی، صنایع‌دستی همچون گیوه، سفره بافی و انواع دست بافته‌های سنتی و ده‌ها رویداد فرهنگی از دیگر ظرفیت‌های گردشگری این منطقه است که می‌توان با توجه به وجود رصدخانه ملی در این شهر و ده‌ها جاذبه گردشگری متنوع دیگر در این منطقه سرمایه‌گذاران را برای احداث و تکمیل زیرساخت‌های گردشگری شامل ایجاد بومگردی و سفره‌خانه سنتی باهدف رونق بیشتر صنعت گردشگری جذب نمود.