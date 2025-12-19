  1. استانها
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

ثبت ملی ۲ رویداد بومی شهرستان صحنه در تقویم گردشگری کشور

کرمانشاه - فرماندار شهرستان صحنه از ثبت ملی جشنواره انگور روستای کندوله و آیین سنتی هلیسه‌پزان اسلام‌آباد سفلی در فهرست رسمی رویدادهای گردشگری کشور خبر داد.

عباداله کنجوریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام ثبت ملی دو رویداد بومی شاخص شهرستان صحنه، این اتفاق را گامی مهم در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، آئینی و گردشگری منطقه عنوان کرد.

وی اظهار کرد: جشنواره انگور روستای کندوله و آئین سنتی هلیسه‌پزان روستای اسلام‌آباد سفلی (کنگرشاه) پس از طی مراحل کارشناسی، به‌صورت رسمی در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده و لوح ثبت ملی آن‌ها صادر و ابلاغ شده است.

فرماندار شهرستان صحنه افزود: این رویدادها جلوه‌ای از غنای فرهنگی، کشاورزی و آئین‌های کهن منطقه هستند و نقش مؤثری در معرفی سبک زندگی بومی، هویت محلی و ظرفیت‌های گردشگری روستایی ایفا می‌کنند.

کنجوریان در ادامه با اشاره به سایر رویدادهای در دست ثبت گفت: فرآیند ثبت ملی جشنواره سیب روستای سرتخت و آئین سنتی سمنوپزان روستای کرتویچ علیا نیز در حال پیگیری است و پیش‌بینی می‌شود لوح ثبت ملی این رویدادها طی روزهای آینده صادر شود.

وی با تأکید بر جایگاه شهرستان صحنه در استان کرمانشاه تصریح کرد: با ثبت این رویدادها، شهرستان صحنه بیشترین تعداد رویدادهای ثبت‌شده و در حال ثبت را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی و مشارکت فعال جوامع محلی است.

فرماندار صحنه در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری روستایی و رویدادمحور از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و حمایت از این رویدادها می‌تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی، اشتغال‌زایی محلی و معرفی هرچه بهتر شهرستان صحنه در سطح ملی ایفا کند. وی همچنین از همراهی مردم، دهیاری‌ها، شوراهای اسلامی روستاها و همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قدردانی کرد.

