به گزارش خبرنگار مهر، پس از مشخص شدن قرعه تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، که شامل تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند است، کارشناسان و پیشکسوتان فوتبال به تحلیل مسیر تیم ملی و چالشهای پیشرو پرداختهاند. این گروه از نگاه بسیاری، متشکل از رقبای قدرتمند و فرصتهای حساس برای صعود است و هر بازی میتواند حکم یک نبرد سرنوشتساز را داشته باشد.
مجید جلالی کارشناس فوتبال و مدیر فنی پیشین فدراسیون، در گفتگو با خبرنگار مهر، ارزیابی خود از گروه، شانس صعود ایران، مسیر تدارکاتی و نیازهای فنی تیم ملی را بررسی کرده است.
همه تیمها مدعی صعود هستند
جلالی در تحلیل کلی گروه ایران گفت: من گروه را از زاویه کلان ارزیابی میکنم. چنین گروهی شامل تیمهایی است که همگی مدعی صعود هستند. وقتی در گروهی قرار میگیریم که تیمهای دوم شباهت زیادی به هم دارند، نمیتوان آن را گروه سادهای دانست. همه تیمها شانس زیادی برای صعود دارند و ما هم به اندازه بقیه رقیبان فرصت داریم.
او ادامه داد: بر اساس پیشبینیها، شانس بلژیک ۴۰ درصد است. آنها تیمی قدرتمند هستند که در بهترین فرمت فوتبال دنیا، بازی میکنند. تیم ملی ایران و مصر هر کدام ۲۵ درصد و نیوزیلند حدود ۱۰ درصد شانس صعود دارند. رقابت بسیار نزدیک خواهد بود و بازی ما مقابل مصر و بلژیک تعیینکننده جایگاه دوم خواهد بود. چنین گروهی همیشه سختتر است چون شما روی لبه تیغی راه میروید که بخشی از آن اعتماد به نفس و بخش دیگر هم غرور کاذب است.
اهمیت بازی با نیوزیلند و حفظ پتانسیل تیم
جلالی درباره بازی تیم ملی فوتبال ایران مقابل نیوزیلند توضیح داد: در مقابل نیوزیلند نه تنها باید برنده شویم، بلکه باید پتانسیل خودمان را حفظ کنیم. این موضوع میتواند مسیر صعود تیم را هموار کند.
مصر رقیب اصلی است
این کارشناس فوتبال افزود: فکر میکنم ایران شانس خوبی برای صعود دارد، اما همین شانس را رقیبان هم دارند و بازیها بسیار نزدیک و حساس خواهد بود. برای موفقیت، تمهیداتی لازم است تا تیم آماده بازی مقابل مصر باشد و شانس خود را در بازیهای دوستانه افزایش دهیم.
بازی با تیمهای بزرگ بیفایده است
جلالی در خصوص برنامه تدارکاتی گفت: به اسم بازیهای دوستانه توجه نکنیم. باید رقیبانی از گلدان دوم انتخاب کنیم. گلدان اول کمکی نمیکند، زیرا ما با مصر و نیوزیلند رقابت داریم. اگر بتوانیم مقابل بلژیک امتیاز بگیریم، شانس بسیار زیادی پیدا میکنیم، اما رقیب اصلی ما مصر است. بازی با تیمهای بزرگ برای پر کردن جدول فایده چندانی ندارد. آنها هفت تا هشت تیم قوی دارند و اهمیتی ندارد که با آنها بازی کنیم. رقیبانی را انتخاب کنیم که یک پله به ما کمک کنند.
لیست تیم ملی و کمبود بازیکنان
جلالی درباره وضعیت فعلی بازیکنان و ترکیب تیم گفت: وقتی خودمان هم آنالیز میکنیم، در برخی پستها به جمعبندی نمیرسیم و کمبود شدید داریم. بعضی بازیکنان نمیتوانند مربی را متقاعد کنند. آقای قلعهنویی درباره چهار بازیکن تردید دارد و بقیه بازیکنان تقریباً مشخص هستند. واقعاً قلعه نویی و دستیارانش حق دارند گاهی اوقات دست به تغییر در لیست با وجود فاصله اندک تا جام جهانی میزنند. بازیکن خوب در ۴ پست را به سختی میتوانیم پیدا کنیم و این موضوع ریشهای است که باشگاهها از آن کاملا غافل شده اند و نیاز به یک تغییر نگرش گسترده در پرورش استعداد داریم.
اهمیت اطلاعات از رقیبان و مشاوران قلعه نویی
مدیر فنی پیشین فدراسیون فوتبال در پایان با مخاطب قراردادن امیر قلعه نویی از اهمیت چینش گروه آنالیز و مشاوران فنی برای سرمربی گفت و تاکید کرد: تا جای ممکن باید اطلاعات خود را از رقیبان افزایش دهیم و اگر از گروه صعود کنیم، اطلاعات تیمهای بعدی را هم بالا ببریم. کادر فنی تیم ملی این کار را انجام خواهد داد، اما هرچه آنالیز دقیقتر باشد، برای ما بهتر است. مشاوران آقای قلعهنویی نقش بسیار مهمی دارند و میتوانند تصمیمگیریها را بهبود بخشند.
نظر شما