انتقاد فدراسیون فوتبال مصر از تصمیم آمریکا؛ حاضر نیستیم آن را بپذیریم

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته اعلام شد که دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر در هفته سوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ که ۶ تیر ۱۴۰۴ و در شهر سیاتل ایالات متحده آمریکا برگزار می‌شود در حمایت از افراد با «گرایش‌های جنسی خاص» خواهد بود.

یکی از مسئولان فدراسیون فوتبال مصر در گفتگو با رسانه «الوطن اسپورت» تأکید کرده است: ما این ادعاها را به‌طور کامل رد می‌کنیم و به هیچ‌وجه بخشی از چنین مراسمی نخواهیم بود. در این خصوص اعتراض رسمی خود را به فیفا ارائه خواهیم داد.

وی افزود: در صورتی که فیفا و کمیته برگزارکننده بر اجرای چنین برنامه‌ای در دیدار مصر و ایران اصرار داشته باشند، پاسخ مناسبی در زمین مسابقه خواهیم داد.

تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه هفتم قرار دارد؛ گروهی که علاوه بر مصر، تیم‌های ایران، بلژیک و نیوزیلند نیز در آن حضور دارند. هواداران و کارشناسان مصری امید زیادی به درخشش الفراعنه در این دوره از جام جهانی دارند، به‌ویژه اینکه این گروه در مقایسه با برخی گروه‌های دیگر، ساده‌تر ارزیابی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، یک افسر رسانه ای فیفا در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد که این تصمیم مد نظر فیفا نیست و شهردار سیاتل خودسرانه تصمیم گرفته است در دیدار ایران و مصر چنین برنامه ای را اجرا کند.