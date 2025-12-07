کاپیتان بلژیک: پتانسیل صدرنشینی را در جام جهانی داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه G و با تیمهای بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است و شاگردان امیر قلعه نویی باید به ترتیب در روزهای ۲۶ و ۳۱ خرداد رو در روی نیوزیلند و بلژیک قرار گیرند و در آخرین بازی مرحله گروهی خود روز ۶ تیر ۱۴۰۵ به مصاف تیم ملی مصر میروند که دو بازی ابتدایی ایران در شهر لس آنجلس برگزار خواهد شد و میزبان دیدار ایران و مصر شهر سیاتل ایالات متحده آمریکا خواهد بود.
یوری تیلمانس کاپیتان تیم ملی فوتبال بلژیک پس از مشخص شدن قرعهکشی جام جهانی، واکنش نشان داد و با انتشار پیامی صوتی در رسانههای رسمی فدراسیون فوتبال این کشور، ارزیابی خود را از شرایط گروه بلژیک ارائه کرد.
بر اساس قرعهکشی انجام شده، تیم ملی بلژیک در مرحله گروهی رقابتها با مصر، ایران و نیوزیلند همگروه شده است؛ گروهی که از نگاه کارشناسان شانس صعود بلژیک در آن بالا ارزیابی میشود.
تیلمانس نیز در این باره گفت: قرعهکشی مشخص شد. این یک گروه خوب برای ماست و به تواناییهای خود اعتماد داریم.
کاپیتان بلژیک با بیان اینکه این تیم پتانسیل صدرنشینی در گروه را دارد، افزود: با وجود شرایط مناسب، نباید تصور کرد که کار آسان است. مطمئناً بازیهای سختی پیش رو داریم و باید در بهترین فرم ظاهر شویم.
تیلمانس در ادامه خطاب به هواداران تأکید کرد: امیدوارم حضور پرشوری داشته باشید. تمام تلاشمان را خواهیم کرد و روی حمایت شما حساب میکنیم. زنده باد بلژیک!
این بازیکن که از سوی رودی گارسیا بهعنوان کاپیتان ثابت شیاطین سرخ انتخاب شده، یکی از مهرههای اصلی بلژیک در این رقابتها خواهد بود؛ موضوعی که تنها در صورت بروز مصدومیت میتواند تغییر کند.
در همین حال، فدراسیون فوتبال بلژیک برنامه دیدارهای بعدی این تیم را نیز اعلام کرده است. بر این اساس، بلژیک در وقفه ملی آینده راهی آمریکا میشود تا دو مسابقه تدارکاتی مقابل ایالات متحده و مکزیک برگزار کند.
نظر شما