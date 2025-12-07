به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «elwatannews» مصر، «اسلام شکری» تحلیلگر ورزشی شبکه «اکسترا نیوز»، تأکید کرد که فوتبال همیشه به ما یادآوری میکند که مسیر «نه آسان است و نه غیرممکن»، و اشاره کرد که گروه تیم ملی فوتبال مصر در جام جهانی به اندازهای که مردم تصور میکنند خیلی قوی نیست، اما گروه متعادلی است.
وی در گفتگو با برنامه «صبح» در شبکه «اکسترا نیوز» توضیح داد که بلژیک رقیب سرسخت گروه است و چالشی بزرگ برای تیم ملی مصر محسوب میشود، اما بازیهای مصر با تیمهای ایران و نیوزیلند فرصت مناسبی برای کسب بیشترین امتیاز خواهند بود.
شکری افزود که فوتبال امروز تنها به عملکرد، قدرت، شجاعت و تعهد اهمیت میدهد و به تجربه تیم ملی مراکش در جام جهانی گذشته اشاره کرد که امید زیادی به تیمهای مختلف برای رسیدن به رتبههای بالاتر داد.
تحلیلگر ورزشی ادامه داد که بازیکنان مصر با نامهای بزرگ مانند محمد صلاح و عمر مرموش، برگهای برندهای هستند که وزن و اعتماد به نفس بالایی در میدان ایجاد میکنند. او معتقد است که جام ملتهای آفریقا پیش رو، فرصتی است تا به دنیا نشان دهد که تیم قدرتمندی برای جام جهانی آماده میشود. شکری تأکید کرد که مصر با وجود صعودهای قبلی، هرگز از مرحله دوم فراتر نرفته است، اما امیدوار هستیم در دوره بعدی موفق باشد.
