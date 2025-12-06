معاون رئیس جمهور: اساتید دانشگاه از بودجه علم استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، ظهر شنبه در نشست با نخبگان، دانشجویان و اساتید دانشگاه در استان یزد، با تاکید بر لزوم هدفمندسازی پژوهشهای دانشگاهی بر اساس مزیتها و ظرفیتهای هر استان اظهار کرد: طرحهای حمایتی جدید از جمله صدور ردیف استخدامی نخبگان و طرح اساتید سرآمد ابلاغ شده است.
وی با اشاره به عدم استفاده بهینه دانشگاهها از اعتبارات پژوهشی موجود، آمادگی کامل معاونت را برای همکاری در این زمینه اعلام کرد و افزود: تلاش میکنیم تا بودجههای پژوهشی در صندوقهای موجود دانشگاهی متمرکز شوند. در سال گذشته هفت هزار میلیارد ریال و امسال یک همت بودجه علم اختصاص یافته که همه اساتید میتوانند برای طرحهای خود از این تسهیلات استفاده کنند.
معاون علمی رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان کشور با تأکید بر اینکه اجرای یک راهکار واحد برای تمام کشور نتیجهبخش نیست، تصریح کرد: مقرر شده است در دولت وفاق، هر دانشگاه در استانهای مختلف، یک پژوهش خاص متناسب با ظرفیتهای منطقهای خود ارائه دهد که تقسیمبندیها در مراحل نهایی است و به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: طرح اساتید سرآمد که برگزیدگان پژوهشی هستند، تا هفته آینده اعلام میشود و این اساتید میتوانند از مزایای تسهیلات در دورههای متعدد بهرهمند شوند.
افشین با اشاره به استفاده از طرح شهید موسوی برای جذب نخبگان در دستگاههای اجرایی گفت: اگر چرخه نخبگی به طور متصل دیده نشود، کارها به نتیجه نخواهد رسید، دانشجو پروری و نخبه پروری حلقه مفقوده ماست که برای آن برنامهریزی شده است.
افشین بر اهمیت آشنایی مدیران ارشد با علوم جدید، به ویژه هوش مصنوعی، تأکید کرد و اظهار داشت: استانهای مرکز کشور نظیر یزد باید تغییر موضع داده و به سمت صنایع پاک حرکت کنند؛ این اقدام به تعبیر معروف حتی از نان شب هم واجبتر است.
معاون علمی رئیس جمهور در بخش پایانی سخنان خود، خبری خوش برای جامعه علمی یزد داشت و گفت: هزار واحد مسکونی برای نخبگان این استان مصوب و زمین آن تخصیص یافته است که به زودی واگذار خواهد شد. علاوه بر این، ۵۴۰ واحد مسکونی نیز به اساتید جوان دانشگاه یزد داده میشود تا با حمایتهای زیرساختی، از مهاجرت جلوگیری و از ماندگاری نخبگان در استان حمایت شود.
نظر شما