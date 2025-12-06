بابایی: جامعه علمی و نخبگان یزد مایه افتخار استان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی عصر شنبه در نشست معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان با جمعی از نخبگان استان با بیان اینکه خداوند ابزار علم آموزی را در اختیار انسان‌ها قرار داده است اظهار کرد: در عصر حاضر همه مردم باید به دنبال کسب علم و دانش باشند، خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید آنچه را که به آن علم ندارید هرگز دنبال نکنید و در آن مسیر قدم برندارید.

استاندار یزد با اشاره به اهمیت علم آموزی از نگاه قرآن خاطرنشان کرد: دانشجویان و اساتید دانشگاهی و تمامی کسانی که در مسیر علم و علم آموزی قرار دارند مایه افتخار استان یزد هستند.

بابایی به جایگاه ویژه نخبگان در برنامه‌های دولت و نقش کلیدی آنان در رشد علمی، فناوری و اقتصادی استان پرداخت و بر ضرورت فراهم‌سازی زیرساخت‌های حمایتی برای نخبگان، تسهیل روند فعالیت‌های پژوهشی و تقویت ارتباط بین نخبگان و صنعت تأکید کرد.

حسین صالحی‌وزیری، رئیس بنیاد نخبگان استان یزد، نیز در این نشست گفت: تأمین مسکن ۶۰ هکتاری برای نخبگان یزد و اعطای زمین ۳۰۰ متری به نخبگان از جمله اقدامات حمایتی اخیر بوده است.

وی همچنین در این نشست به عضویت و حضور نخبگان استان در کارگروه‌های ۲۸ گانه استان و حمایت بیش از ۳۰۰۰ نخبه یزدی اشاره کرد.