کشف ۴۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمز ارز در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا هاشم نژاد گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۴۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و نهادهای امنیتی کشف شده است.

وی اظهار کرد: در این مراکز، ۲۸۴ دستگاه ماینر غیرمجاز ضبط شده‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد قابل توجهی داشته است چرا که در سال گذشته تنها ۱۹ دستگاه کشف شده بود.

مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با بیان اثرات مصرف برق غیرمجاز گفت: هر دستگاه ماینر حدود ۱۰ تا ۱۲ خانوار برق مصرف می‌کند. به‌عنوان مثال، یک مرکز غیرمجاز با ۱۰ ماینر می‌تواند معادل مصرف ۱۲۰ خانوار برق مصرف کند.

وی افزود: در سطح کشور، تاکنون حدود ۲۷۰ هزار ماینر غیرمجاز کشف شده که مصرف برق آن‌ها معادل حدود هزار مگاوات است.

هاشم نژاد ادامه داد: این میزان مصرف برق، معادل احداث یک نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی است و تأثیر بسزایی بر ناترازی شبکه برق دارد، به طوری که حدود ۲۰ درصد ناترازی شبکه ناشی از مصرف غیرمجاز ماینرهاست.

مجری رمز ارز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی از راهکارهای اطلاع‌رسانی و تشویق مردمی خبر داد: شهروندان در صورت مشاهده یا مشکوک شدن به مراکز غیرمجاز می‌توانند اطلاعات را با ذکر نام استان، شهرستان و آدرس دقیق محل به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱ پیامک کنند و با اطمینان خاطر از محرمانگی موضوع، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به ازای کشف هر دستگاه ماینر غیرمجاز از ۱.۵ میلیون تومان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت نمایند.

هاشم‌نژاد در پایان تأکید کرد: فعالیت ماینرهای غیرمجاز به ویژه توسط مستاجرین در املاک استیجاری، عواقب و جرائم سنگینی برای صاحب اشنراک برق به همراه دارد که لازم است با هوشیاری مالکین و همچنین با همکاری مردم و نهادهای امنیتی، مقابله با این پدیده غیرمجاز ادامه یافته و اطلاع‌رسانی سریع از فعالیت استخراج غیرمجاز رمز ارز می‌تواند نقش مهمی در کاهش مخاطرات و آسیب‌ها به تجهیزات مردم، جلوگیری از بروز حریق و حفظ شبکه برق داشته باشد.