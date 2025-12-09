کشف ۱۵۵۸ ماینر غیرمجاز در استان تهران؛شناسایی ۱۱۲ مزرعه استخراج رمزارز

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حسنبکلو، بعد از ظهر سهشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی ۱۱۲ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در شهرستانهای استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت ۱۵۵۸ دستگاه ماینر غیرمجاز جمعآوری شده است.
حسنبکلو با اشاره به آخرین وضعیت کشفیات دستگاههای استخراج غیرمجاز رمزارز اظهار کرد: مصرف روزانه این تعداد ماینر کشفشده، در مجموع ۸۶ هزار کیلوواتساعت بوده که معادل مصرف روزانه حدود ۱۲ هزار اشتراک خانگی در روزهای عادی سال است.
وی افزود: بیش از ۵۰ درصد از این مراکز با تعرفه خانگی فعالیت میکردند و مابقی نیز در قالب تعرفههای تجاری، صنعتی و کشاورزی مشغول به کار بودند. همچنین شناسایی این ماینرها تقریباً بهطور مساوی از طریق گزارشهای همکاران شرکت، گزارشهای مردمی و همکاری نهادهای نظارتی انجام شده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با بیان اینکه بررسیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد برق مصرفی این مزارع بهصورت غیرمجاز تأمین میشده، تصریح کرد: برخورد با استفادهکنندگان غیرمجاز از برق با جدیت در دستور کار این شرکت قرار دارد.
حسنبکلو با تأکید بر پیشرو بودن شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در مقابله با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: به دلیل عملکرد مؤثر این شرکت در حوزه کشف ماینرهای غیرمجاز، شرکت توانیر طی نامهای رسمی از اقدامات انجامشده تقدیر کرده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف صیانت از پایداری شبکه برق، کاهش تلفات، پیشگیری از خاموشیهای ناخواسته و حفظ حقوق مشترکان قانونی، با قدرت ادامه خواهد داشت.
