هوشمندسازی کنتور ۱۰۴ مشترک پرمصرف در شهرستان درمیان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون زاهدی ظهر دوشنبه در جمع رسانه‌ها از اجرای عملیات تعویض و هوشمندسازی کنتورهای ۱۰۴ مشترک پرمصرف با مصرف بیش از یک‌ونیم برابر الگوی مصرف در این شهرستان خبر داد این اقدام در ادامه برنامه‌های هوشمندسازی و در راستای تأکیدات شرکت توانیر و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی انجام شده است.

وی توضیح داد: در قالب چند مانور و طرح ضربتی، کنتورهای این مشترکان پرمصرف در تعرفه‌های خانگی، تجاری، صنعتی و کشاورزی، در قالب پک‌های تک، دو و سه‌کنتوره به رأس پایه‌های برق منتقل و به‌صورت کامل هوشمندسازی شدند.

زاهدی نقش این هوشمندسازی را در مدیریت پیک بار در فصول سرد و گرم بسیار مهم دانست و گفت: این اقدام همچنین به‌طور مؤثری روند وصول مطالبات از مشترکین بدحساب را در شهرستان بهبود می‌بخشد.

مدیر توزیع برق درمیان با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها بخشی از برنامه جامع مدیریت مصرف و بهینه‌سازی زیرساخت‌های شبکه است و با جدیت ادامه خواهد یافت، گفت: تبدیل ۱۳۵ چراغ گازی به LED در ۶ روستای درمیان از دیگر اقدامات اجرا شده است.

زاهدی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ خانوار از مزایای طرح بهره‌مند شده‌اند، افزود: این کار توسط گروه‌های اتفاقات و شعبه قهستان در ایام تعطیل و به مناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) انجام شده است.