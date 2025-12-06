جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان با اجرای ۶ نمایش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان همدان ظهر شنبه با اجرای شش اثر نمایشی کار خود را آغاز کرد.
نخستین روز این رویداد هنری با میزبانی سالنهای مختلف شهر و حضور گروههایی از تهران، همدان و خوزستان همراه است.
بر اساس اعلام کمیته اطلاعرسانی جشنواره، نمایش «روزی برای آرزو» به نویسندگی و کارگردانی مرتضی سخاوت از دزفول، در سه نوبت ۱۰، ۱۶ و ۱۸ در سالن اصلی مجتمع فرهنگی بوعلی اجرا میشود و این اثر حدود ۷۰ دقیقه به طول میانجامد.
پلاتو مجتمع فرهنگی سینمایی شهید آوینی نیز میزبان نمایش «همه پنگوئن یا چی؟» به کارگردانی شراره طیار از تهران است؛ نمایشی ۴۵ دقیقهای که امروز در سه سانس روی صحنه میرود.
در تالار فجر، نمایش «قصه ماه و خورشید و لیلا» به نویسندگی و کارگردانی سعید پورشعبانیان از همدان امروز در سه نوبت ۱۰، ۱۶ و ۱۸ برای علاقهمندان اجرا میشود.
پلاتو عینالقضات نیز در همان ساعات میزبان نمایش «دشمن خدا» به نویسندگی عمادالدین رجبلو و کارگردانی مجید عراقی از تهران خواهد بود؛ اثری ۵۰ دقیقهای که نخستین حضور خود را در جشنواره ثبت میکند.
همچنین دو نمایش «از دانه تا نان» و «تو از چی میترسی؟» از تولیدات گروههای همدان، صبح امروز در مهدکودکها و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان روی صحنه رفتند.
سیامین دوره جشنواره با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» و دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذرماه ۱۴۰۴ با حضور گروههای داخلی و خارجی در استان همدان در حال برگزاری است.
