۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۱

جوادی: هدف جشنواره شادی و انتقال مفاهیم تربیتی به کودکان است

همدان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان گفت: هدف اصلی ما ایجاد شادی و انتقال مفاهیم تربیتی و آموزشی از طریق هنر تئاتر به نسل آینده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا جوادی عصر شنبه در آئین افتتاحیه سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، از همراهی همه عوامل اجرایی و مسئولان قدردانی کرد.

وی در این مراسم که در میدان امام (ره) همدان برگزار شد، اظهار کرد: امیدوارم امروز یک بار دیگر در همدان، لحظات خوشی برای کودکان و خانواده‌ها رقم زده باشیم.

جوادی با تشکر از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاون وی برای موافقت با میزبانی مجدد همدان در دوره سی‌ام جشنواره، افزود: از حمایت‌های استاندار همدان، نمایندگان مجلس، شهرداری، شورای شهر و تمام مدیران اجرایی که در فراهم‌آوری شرایط این رویداد نقش داشتند، قدردانی می‌کنم.

مدیرکل ارشاد همدان از تلاش‌های آزاده انصاری، دبیر جشنواره، در حوزه هماهنگی و برنامه‌ریزی گروه‌های هنری نیز تقدیر کرد و گفت: در این دوره، ۴۶ گروه هنری در سالن‌ها و نقاط مختلف استان طی یک هفته آینده به اجرای برنامه می‌پردازند و امیدواریم میزبان شایسته‌ای برای کودکان و نوجوانان باشیم.

وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما ایجاد شادی و نشاط برای نسل آینده است و در کنار آن، انتقال مفاهیم تربیتی، پرورشی و آموزشی را از طریق هنر اصیل تئاتر دنبال می‌کنیم.

در این مراسم، از جمعی از فرزندان شهدای استان همدان تقدیر شد.

