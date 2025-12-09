نبرد پهلوانان ایرانی در «هیولاکش» اشک و فریاد تماشاگران را در هم آمیخت

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین روز از سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با اجرای نمایش «هیولاکش» به کارگردانی محمد جهان‌پا از مشهد، رنگ و بویی از غیرت ملی و حماسه ایرانی به خود گرفت.

درحالی‌که ازدحام و تأخیر در آغاز اجرا موجب گلایه خانواده‌ها و انتظار سرپای کودکان در پشت درهای سالن بوعلی‌سینا شده بود، آغاز صحنه نخست نمایش، همه نارضایتی‌ها را به شور و هیجان بدل کرد. ترکیب روایت حماسی با تصویرسازی نو، «هیولاکش» را به اثری تأثیرگذار در پیوند میان ادبیات کهن و نسل جدید بدل ساخت.

تماشاگران در لحظه‌های نبرد پهلوانان ایرانی با دشمنان با شور فریاد می‌زدند و صحنه‌های پیروزی، سالن را به موجی از تشویق و احساسات میهن‌پرستانه بدل کرد. واکنش‌های خودجوش کودکان و نوجوانان، از فریاد «خودتی!» تا اشک شوق در لحظه‌های پایانی، نشان از درک عاطفی عمیق آنان از مفهوم سربلندی ملی داشت.

نقدهای هنری حاکی از آن است که این نمایش با زبان امروزی و ضرباهنگ تند خود توانسته است روح شاهنامه را به فضای امروز کودک و نوجوان بیاورد و ارزش‌های هویتی را در قالبی قابل‌فهم بازآفرینی کند.

نمایش «هیولاکش» از نگاه کارشناسان فرهنگی، یکی از نقاط درخشان جشنواره امسال ارزیابی می‌شود؛ اثری که نشان داد مفاهیم حماسی ایران‌زمین هنوز می‌توانند مخاطب امروز را به وجد آورند و چراغ میهن‌دوستی را در دل نسل نو فروزان نگه دارند.

گفتنی است این نمایش روز سه‌شنبه ۱۸ آذرماه در سه سانس ۱۶ و ۱۸ در مجتمع فرهنگی و هنری بوعلی اجرا خواهد شد.