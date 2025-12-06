انصاری: چراغ فرهنگ نباید خاموش بماند

به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده انصاری در مراسم افتتاحیه جشنواره تئاتر کودک و نوجوان با بیان اینکه روشن نگه داشتن چراغ جشنواره کار سادهای نیست، اظهار کرد: ادامه حیات جشنواره مرهون صبر و همت زنان و مردانی است که با وجود همه دشواریها، باور داشتند نباید چراغ فرهنگ را خاموش گذاشت.
وی از دستاندرکاران، مسئولان، هنرمندان و عاشقان عرصه تئاتر کودک و نوجوان که با وجود تنگناها، محدودیتها و نگرانیها در کنار این رویداد ماندند، قدردانی کرد و افزود: شکلگیری این لحظات شاد، حاصل تلاشی جمعی، مسئولانه، دلسوزانه و شرافتمندانه همه دغدغهمندان است.
انصاری با اشاره به حضور خانوادههای شهدای مدافع اقتدار کشور در مراسم افتتاحیه گفت: بیتردید اگر امروز در آرامش و امنیت میتوانیم آغاز یک رویداد فرهنگی را جشن بگیریم، مدیون این عزیزان و خانوادههای بزرگوار آنها هستیم.
دبیر جشنواره تأکید کرد: این رویداد صرفاً یک اتفاق هنری نیست و نشانهای از امید، ایمان به آینده و این باور است که کودک امروز، حامل روایتی تازه برای فرداست.
وی ادامه داد: ما به آیندهای امیدواریم که در آن رنجهای پاکبازانه و عشق بی چشمداشت همه دلباختگان فرهنگ و هنر به ثمر بنشیند و همدان نه در شعار، که در عمل به قطب باشکوه تئاتر کودک و نوجوان تبدیل شود.
انصاری در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تحقق این چشمانداز، بیان کرد: به امید روزهای روشنتر، به امید لبخند کودکان و به امید صحنههایی که آینده را زیباتر روایت میکنند.
سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» تا ۲۰ آذرماه در همدان ادامه دارد.
