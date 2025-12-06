۱۰ تُن مواد مخدر در استان اصفهان طی ۸ ماه کشف شد

سردار حسین بساطی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همکاران بنده در مجموعه فرماندهی انتظامی استان به خصوص پلیس مبارزه با مواد مخدر با برنامه ریزی های دقیق و تلاش شبانه روزی خوشبختانه اقدامات خوبی در راستای کشف مواد مخدر و برخورد با سوداگران مرگ داشته اند.

وی ادامه داد: در این رابطه مأموران انتظامی طی ۸ ماهه سال جاری موفق شدند طی چندین عملیات منسجم و دقیق در سطح استان، بیش از ۱۰ تُن انواع مواد مخدر را کشف که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش داشته است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان همچنین از افزایش ۱۱ درصدی دستگیری‌ها در رابطه با قاچاق مواد مخدر در مدت مذکور خبرداد و گفت: در این خصوص ۲۴ باند قاچاق مواد مخدر منهدم و ۳۸۰ دستگاه خودرو سبک و سنگین از متهمان توقیف شده است.