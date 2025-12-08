  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۳

سردار کاکاوند برای کنفرانس مبارزه با مواد مخدر وارد بغداد شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران به دعوت همتای عراقی وارد بغداد شد تا در کنفرانس منطقه‌ای با محور تبادل اطلاعات و مقابله هماهنگ با شبکه‌های قاچاق شرکت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ایرج کاکاوند، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به دعوت رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور عراق، برای شرکت در سومین کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر وارد بغداد شد و در بدو ورود در فرودگاه مورد استقبال طرف عراقی قرار گرفت.

این کنفرانس با شعار "دست در دست یکدیگر در راستای مبارزه با مواد مخدر" برگزار و محور اصلی آن بررسی راهکارهای تقویت همکاری، تبادل اطلاعات و مقابله هماهنگ با شبکه‌های قاچاق در سطح منطقه است.

شرکت در نشست‌های پیش بینی شده در کنفرانس مذکور، ارائه گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در عرصه مبارزه با مواد مخدر، دیدارهای دوجانبه ای با رؤسای پلیس شرکت کننده و … از جمله برنامه‌هایی است که در حاشیه این اجلاس صورت می‌گیرد.

گفتنی است، کنفرانس بین المللی مبارزه با مواد مخدر بغداد با حضور نخست وزیر و وزیر کشور عراق و نمایندگانی از ایران، پاکستان، ترکیه، اردن، سوریه، لبنان، لیبی، امارات متحده عربی و کویت از دیروز شانزدهم آذرماه به مدت دو روز در بغداد آغاز شده است.

کد خبر 6681897

