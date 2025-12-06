  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۸

رستم پور: ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر در میاندوآب کشف شد

ارومیه - فرمانده انتظامی میاندوآب از کشف ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و دستگیری ۳ نفر توزیع کننده سابقه دار در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سرهنگ فخرالدین رستم پور در این زمینه افزود: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه بی امان با سوداگران مرگ و در پی کسب خبری مبنی بر تهیه و توزیع مواد مخدر توسط افرادی در سطح میاندوآب، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران مبارزه با مواد مخدر انتظامی میاندوآب با همکاری اکیپی از پلیس مبارزه با مواد مخدر انتظامی مهاباد در یک کار اطلاعاتی و عملیاتی موفق شدند در ورودی شهر میاندوآب دو دستگاه خودروی سواری را شناسایی و توقیف کنند و سه نفر متهم سابقه دار شامل ۲ نفر مرد و یک نفر زن را دستگیر و مقدار ۸۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

دستگیری سارق و مال خر موتورسیکلت‌ها و اعتراف به ۳۳ فقره سرقت در میاندوآب

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب همچنین از دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت‌ها و ۱۲ نفر مال خر با ۳۳ فقره سرقت در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رستم پور افزود: در پی وقوع چندین فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان میاندوآب مراتب به صورت ویژه در دستور کار مأمورین پلیس آگاهی انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات و بررسی‌های به عمل آمده در نهایت ماموران پلیس آگاهی انتظامی شهرستان موفق شدند یک نفر سارق حرفه‌ای و سابقه دار و ۱۲ نفر مالخر را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان میاندوآب تصریح کرد: در بازجویی‌های فنی و تخصصی پلیس، متهم به ۳۳ فقره سرقت موتورسیکلت در سطح شهرستان به ارزش ریالی ۵ میلیارد ریال معترف شد. 

کد خبر 6679975

