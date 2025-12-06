نجات پرنده شکاری از دست یک شکارچی در ایست و بازرسی پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در پاسگاه ایست و بازرسی لاورچهو شهرستان پارسیان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی لنگه به پارسیان به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از صندوق عقب این خودرو، یک قطعه پرنده شکاری عقاب و یک دستگاه ردیاب پرنده فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش ریالی این پرنده شکاری و دستگاه ردیاب مورد نظر کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی و اداره محیط زیست ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و پرنده مکشوفه به اداره محیط زیست شهرستان تحویل گردید.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان از عموم مردم استان خواست؛ هر گونه اخبار و اطلاعات پیرامون شکار و نگهداری حیوانات حفاظت شده و یا در معرض انقراض را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.