نجات پرنده شکاری از دست یک شکارچی در ایست و بازرسی پارسیان

پارسیان- جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک قطعه پرنده شکاری قیمتی از یک خودرو درشهرستان پارسیان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ تیمور دولتیاری در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در پاسگاه ایست و بازرسی لاورچهو شهرستان پارسیان روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور مواصلاتی لنگه به پارسیان به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از صندوق عقب این خودرو، یک قطعه پرنده شکاری عقاب و یک دستگاه ردیاب پرنده فاقد مجوز و قاچاق کشف کردند.

این مقام انتظامی استان ارزش ریالی این پرنده شکاری و دستگاه ردیاب مورد نظر کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی و اداره محیط زیست ۲۰ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و پرنده مکشوفه به اداره محیط زیست شهرستان تحویل گردید.

جانشین فرمانده انتظامی استان هرمزگان در پایان از عموم مردم استان خواست؛ هر گونه اخبار و اطلاعات پیرامون شکار و نگهداری حیوانات حفاظت شده و یا در معرض انقراض را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

