شکارچی غیرمجاز پرندگان در فیروزکوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ‏ مراد مرادی اظهار داشت: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه بی‏امان با صیادان غیرمجاز، ماموران پلیس شهرستان فیروزکوه حین گشت‏زنی در حاشیه جاده فیروزکوه- مازندران در حوالی میدان امام رضا(ع) شهر، به یک دستگاه پژوی مشکی رنگ مشکوک و برای بررسی بیشتر به آن نزدیک شدند.



وی افزود: ماموران در بازرسی از وسایل راننده موفق به کشف یک پرنده کمیاب از نوع سارگینه شدند که با استفاده از اسلحه شکاری زخمی شده بود.



این مسئول ادامه داد: عوامل انتظامی در بازرسی از این خودرو، یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‏ زنی دو لول، 45 عدد فشنگ، پنج عدد پوکه، مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه، چهار عدد باتری خودرو، یک دستگاه پمپ کف‏کش استخری و یک دستگاه اسپیلت کولر گازی که همه آنها سرقتی بود، نیز کشف کردند.



مرادی با اشاره به اعتیاد متهم اعلام کرد: در این راستا راننده خودرو به هویت «ع- ب»، 31 ساله دستگیر، خودروی وی توقیف و پرنده زخمی برای مداوا به محیط‏بانان اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه تحویل شد.