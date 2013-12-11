شکارچی غیرمجاز پرندگان در فیروزکوه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ مراد مرادی اظهار داشت: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه بیامان با صیادان غیرمجاز، ماموران پلیس شهرستان فیروزکوه حین گشتزنی در حاشیه جاده فیروزکوه- مازندران در حوالی میدان امام رضا(ع) شهر، به یک دستگاه پژوی مشکی رنگ مشکوک و برای بررسی بیشتر به آن نزدیک شدند.
وی افزود: ماموران در بازرسی از وسایل راننده موفق به کشف یک پرنده کمیاب از نوع سارگینه شدند که با استفاده از اسلحه شکاری زخمی شده بود.
این مسئول ادامه داد: عوامل انتظامی در بازرسی از این خودرو، یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی دو لول، 45 عدد فشنگ، پنج عدد پوکه، مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه، چهار عدد باتری خودرو، یک دستگاه پمپ کفکش استخری و یک دستگاه اسپیلت کولر گازی که همه آنها سرقتی بود، نیز کشف کردند.
مرادی با اشاره به اعتیاد متهم اعلام کرد: در این راستا راننده خودرو به هویت «ع- ب»، 31 ساله دستگیر، خودروی وی توقیف و پرنده زخمی برای مداوا به محیطبانان اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه تحویل شد.
فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی فیروزکوه از دستگیری شکارچی غیرمجاز پرندگان و کشف یک پرنده زخمی از نوع «سارگینه» در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ مراد مرادی اظهار داشت: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه بیامان با صیادان غیرمجاز، ماموران پلیس شهرستان فیروزکوه حین گشتزنی در حاشیه جاده فیروزکوه- مازندران در حوالی میدان امام رضا(ع) شهر، به یک دستگاه پژوی مشکی رنگ مشکوک و برای بررسی بیشتر به آن نزدیک شدند.
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