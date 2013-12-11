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۲۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۵

شکارچی غیرمجاز پرندگان در فیروزکوه دستگیر شد

شکارچی غیرمجاز پرندگان در فیروزکوه دستگیر شد

فیروزکوه - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی فیروزکوه از دستگیری شکارچی غیرمجاز پرندگان و کشف یک پرنده زخمی از نوع «سارگینه» در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ‏ مراد مرادی اظهار داشت: در راستای طرح ارتقا امنیت اجتماعی و مبارزه بی‏امان با صیادان غیرمجاز، ماموران پلیس شهرستان فیروزکوه حین گشت‏زنی در حاشیه جاده فیروزکوه- مازندران در حوالی میدان امام رضا(ع) شهر، به یک دستگاه پژوی مشکی رنگ مشکوک و برای بررسی بیشتر به آن نزدیک شدند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از وسایل راننده موفق به کشف یک پرنده کمیاب از نوع سارگینه شدند که با استفاده از اسلحه شکاری زخمی شده بود.

این مسئول ادامه داد: عوامل انتظامی در بازرسی از این خودرو، یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه‏ زنی دو لول، 45 عدد فشنگ، پنج عدد پوکه، مقادیری مواد مخدر از نوع شیشه، چهار عدد باتری خودرو، یک دستگاه پمپ کف‏کش استخری و یک دستگاه اسپیلت کولر گازی که همه آنها سرقتی بود، نیز کشف کردند.

مرادی با اشاره به اعتیاد متهم اعلام کرد: در این راستا راننده خودرو به هویت «ع- ب»، 31 ساله دستگیر، خودروی وی توقیف و پرنده زخمی برای مداوا به محیط‏بانان اداره حفاظت محیط زیست فیروزکوه تحویل شد.

کد مطلب 2193689

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