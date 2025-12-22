توقیف محموله سیگارهای قاچاق در پارسیان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فرزاد شریفی در تشریح این خبر گفت: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی لاورچهو شهرستان پارسیان حین کنترل خودروهای عبوری محور بندرلنگه به پارسیان به یک دستگاه خودرو سواری ۴۰۵ مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۲ هزار ۵۰۰ نخ انواع سیگار خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی کالای قاچاق کشف شده از این خودرو را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۷۰۰ میلیون ریال عنوان کرده و اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد.