هشدار نارنجی در ایلام صادر شد؛استان در حالت آماده باش قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه دو شاخه بودن است که شاخه نخست این سامانه از اوایل روز دوشنبه ۱۷ آذر تا اواخر همان روز فعال خواهد بود و اگرچه تمامی نقاط استان را دربرمیگیرد ولی شدت بارش در نیمه شمالی استان بیشتر است.
خطرات این سامانه بهدلیل حجم بارش در اغلب مناطق استان بالا است؛ شهرداریها و دهیاریها باید هر چه سریعتر لایروبی جداول و انهار را انجام دهند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
با توجه به حجم بارش و شاخصهای ترمودینامیکی، تمامی شهرستانهای استان، چه در شمال و چه در جنوب، باید در حالت آمادهباش کامل باشند.
در زمان بسیار کمی، ۹۰ تا ۱۰۰ میلیمتر باران میآید و باید آمادگی ۱۳۰ میلیمتر بارش را هم داشته باشیم.
این سامانه شمال استان ایلام را در بر میگیرد.
دستگاههای اجرایی ذیربط آمادگی کامل را داشته باشند.
نشست فوقالعاده مدیریت بحران استانداری ایلام هماکنون در حال برگزاری است.
