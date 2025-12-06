  1. استانها
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

پرداخت ۱٠ میلیارد ریال کمک مسکن بلاعوض به مددجویان قشم

قشم- رییس اداره بهزیستی شهرستان قشم از پرداخت ۱۰ میلیارد ریال کمک بلاعوض برای تامین مسکن مددجویان تحت پوشش این اداره در بزرگ‌ترین جزیره ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شمس الهی اظهار کرد: این مبلغ به‌صورت کمک بلاعوض برای تأمین مسکن مددجویان و افراد دارای معلولیت این جزیره از ابتدای سال‌جاری تاکنون هزینه شده است.

وی سرانه پرداختی به افراد معلول ساکن در مناطق شهری این جزیره را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ساکن در مناطق روستایی آن را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قشم توضیح داد: همچنین در این مدت ۱۷ خانوار مددجو جهت بهره مندی از معافیت انشعابات آب، برق و گاز معرفی و در این زمینه بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار توسط این اداره پرداخت شده است.

شمس الهی اضافه کرد: سازمان بهزیستی در برنامه کمک به تأمین مسکن، هفت گروه هدف شامل معلولان سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت تکفل، معلولان مجرد بالای ۲۰ سال، زنان و دختران خود سرپرست بالای ۳۵ سال، فرزندان ترخیص شده از مراکز شبانه روزی بهزیستی و بهبودیافتگان را مورد توجه قرار می‌دهد.

    • خ نجفی IR ۰۷:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      من هم دختر نامزد دارم و بچه مدرسه‌ای بد بد سرپرست هستم0/0به من هم کمک کنید جهیزیه برای دخترم فراهم کنم از شما مسؤلان خواهشمندم رسیدگی کنید

