پرداخت ۱٠ میلیارد ریال کمک مسکن بلاعوض به مددجویان قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس شمس الهی اظهار کرد: این مبلغ به‌صورت کمک بلاعوض برای تأمین مسکن مددجویان و افراد دارای معلولیت این جزیره از ابتدای سال‌جاری تاکنون هزینه شده است.

وی سرانه پرداختی به افراد معلول ساکن در مناطق شهری این جزیره را ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و ساکن در مناطق روستایی آن را ۲ میلیارد ریال عنوان کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قشم توضیح داد: همچنین در این مدت ۱۷ خانوار مددجو جهت بهره مندی از معافیت انشعابات آب، برق و گاز معرفی و در این زمینه بیش از چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال اعتبار توسط این اداره پرداخت شده است.

شمس الهی اضافه کرد: سازمان بهزیستی در برنامه کمک به تأمین مسکن، هفت گروه هدف شامل معلولان سرپرست خانوار، زنان سرپرست خانوار، خانوارهای دارای حداقل ۲ عضو معلول تحت تکفل، معلولان مجرد بالای ۲۰ سال، زنان و دختران خود سرپرست بالای ۳۵ سال، فرزندان ترخیص شده از مراکز شبانه روزی بهزیستی و بهبودیافتگان را مورد توجه قرار می‌دهد.

