اسماعیل کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد کودکان کار در جزیره قشم بیان داشت: ۸۵درصد از جمعیت کودکان کار قشم معادل ۸۵ نفر را اتباع بیگانه و ۱۵درصد آن را ایرانیان غیربومی تشکیل می‌دهند.

وی اظهار داشت: تمام کودکان کار ایرانی مستقر در قشم شناسایی، ساماندهی و از خدمات حمایتی اداره بهزیستی بهره‌مند شده‌اند.

رئیس اداره بهزیستی قشم با بیان اینکه ۱.۵درصد از جمعیت قشم معادل دو هزار و ۵۰۰ نفر را معلولان تشکیل می‌دهند، تصریح کرد: ۸۰ درصد معلولان در روستاها و ۲۰ درصد ساکن شهر هستند.

کیانی ازدواج‌های فامیلی و عدم توجه به مشاوره‌های پیش از ازدواج را مهمترین عوامل معلولیت برشمرد و اضافه کرد: ۵۰ تا ۶۰درصد از معلولیت‌های موجود در قشم ژنتیکی و ناشی از این عوامل است.

وی تامین زمین جهت احداث مسکن را از مشکلات معلولان قشم عنوان و ابراز داشت: حل این مشکل نیازمند همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

کیانی گفت: ۱۵۰ زن سرپرست خانوار از خدمات حمایتی و توانمندسازی اداره بهزیستی بهره‌مند هستند و جزیره قشم با فعال‌سازی مهدهای روستایی در بیش از ۶۰ درصد از روستا، رتبه نخست استان هرمزگان در این حوزه را به خود اختصاص داده است.