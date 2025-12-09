انتشار فراخوان طرح بورس صنعت و مشاغل حین تحصیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، این سازمان در جهت هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشجویان متناسب با نیاز دستگاهها و صنعت، فراخوان رسمی بورس صنعت و مشاغل «حین تحصیل» را منتشر کرد.
طبق این فراخوان، دانشجویان میتوانند از ۱۸ دی ماه الی ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۴ برای ثبتنام و درخواست دریافت بورس صنعت و مشاغل «حین تحصیل» اقدام کنند.
همچنین صاحبان صنایع، شرکتها و بنگاههای اقتصادی میتوانند از ۱۷ آذر ماه تا ۱۷ دی ماه ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه سیب به آدرس [https://sib.saorg.ir](https://sib.saorg.ir) نسبت به ثبت درخواست برای بورس دانشجویان در تمامی مقاطع تحصیلی اقدام کنند.
گفتنی است که جلسات مصاحبه توسط شرکتهای متقاضی از ۱۸ بهمن آغاز و تا ۳۰ بهمن ادامه خواهد داشت.
