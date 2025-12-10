درآمد میلیاردی دانشگاه تربیت مدرس از نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ کیلوواتی

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف حجت رئیس دانشگاه تربیت مدرس امروز در مراسم افتتاح نیروگاه خورشیدی این دانشگاه با اشاره به جایگاه زیستمحیطی این دانشگاه گفت: سبز بودن این دانشگاه برای ما خبر بسیار خوشحالکنندهای است. بر اساس رتبهبندی بینالمللی گرینمتریک، ما موفق شدیم رتبه دوم ایران را پس از دانشگاه رازی کرمانشاه به دست بیاوریم و از نظر جهانی نیز در رتبه ۱۶۲ دنیا قرار داریم و در جمع ۱۰ درصد برتر دانشگاههای جهان از نظر شاخصهای محیط زیست هستیم.
وی با اشاره به ویژگیهای محیطی دانشگاه افزود: وجود جنگل تحقیقاتی، حفاظت از حیاتوحش از جمله مرالها و محدودیت تردد خودرو تا نزدیکی ساختمانها باعث شده که دانشگاه ما از نظر شاخصهای زیستمحیطی نسبت به بسیاری از مراکز آموزش عالی وضعیت بهتری داشته باشد.
حجت از برگزاری همایش ملی دانشگاه سبز در بهمنماه خبر داد و گفت: در این همایش تلاش میکنیم تجربیات دانشگاههای مختلف کشور در حوزه حفظ محیط زیست را گردآوری و به اشتراک بگذاریم تا همه بتوانند از تجربههای یکدیگر استفاده کنند.
وی درباره نیروگاه خورشیدی ۸۰۰ کیلوواتی دانشگاه اظهار کرد: این نیروگاه به صورت کامل اجرا و نصب شده و ابتدا به شبکه داخلی دانشگاه متصل بود اما به دلیل ملاحظات اقتصادی، آن را به شبکه برق سراسری کشور متصل کردیم و برق تولیدی را به وزارت نیرو میفروشیم.
او با بیان محاسبات ساده از درآمد این نیروگاه ادامه داد: اگر این نیروگاه به طور متوسط روزانه ۵ ساعت و سالی حدود ۳۰۰ روز فعال باشد، چیزی در حدود یک میلیون کیلوواتساعت برق تولید میکند. حتی اگر هر کیلوواتساعت را به قیمت حدود ۵ هزار تومان بفروشیم، حداقل ۶ میلیارد تومان درآمد سالانه برای دانشگاه ایجاد میشود و برآورد ما این است که این رقم میتواند به حدود ۱۰ میلیارد تومان در سال هم برسد.
حجت تأکید کرد: هزینه برق مصرفی سالانه دانشگاه حدود ۳.۵ میلیارد تومان است، یعنی این نیروگاه میتواند حدود دو تا سه برابر هزینه برق دانشگاه برای ما درآمد ایجاد کند، هرچند از نظر تأمین انرژی، تنها حدود یکسوم تا یکچهارم نیاز واقعی دانشگاه را پوشش میدهد.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: به همین دلیل و با توجه به اتصال رسمی نیروگاه به شبکه سراسری، از مسئولان دعوت کردیم تا در یک آئین رسمی، افتتاح این نیروگاه خورشیدی را انجام دهند و امروز در خدمت شما دوستان هستیم تا این رویداد به صورت رسمی برگزار شود.
