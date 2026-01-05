تماس تلفنی رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس با سفیر ایران در ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی از گفتگو تلفنی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با سفیر ایران در ونزوئلا خبر داد و گفت: در پی تحولات اخیر ونزوئلا، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون در تماس تلفنی با سفیر کشورمان در ونزوئلا، از آخرین وضعیت ایرانیان مقیم این کشور، شرایط سفارت جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جاری ونزوئلا مطلع شد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی قوه مقننه اظهار کرد: در این گفت‌وگو بر همبستگی جمهوری اسلامی ایران با دولت مردمی ونزوئلا تأکید و اقدام غیرقانونی آمریکا در ربایش رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا محکوم شد.

وی همچنین با اشاره به نشست این کمیسیون در رابطه با بررسی تحولات داخلی و خارجی، تصریح کرد: بر این اساس اعتراضات، اتفاقات و رویدادهای چند روز اخیر در برخی نقاط کشور با حضور معاونان وزیر کشور و تحولات بین‌المللی و اقدامات دستگاه دیپلماسی با حضور وزیر خارجه بررسی می‌شود.