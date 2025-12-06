وزیر خارجه اسپانیا: راه حل ثبات در منطقه راهکار دودولتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشروق، خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا، روز شنبه در مجمع دوحه، خشونت فزاینده شهرک‌نشینان اسرائیلی در کرانه باختری را خارج از کنترل توصیف و تاکید کرد: راه‌حل واقعی صلح و ثبات در منطقه راه‌حل دودولتی است.

آلبارس بیان کرد: ما به دلیل به رسمیت شناختن کشور فلسطین مورد انتقاد قرار گرفتیم، اما این کار را برای برقراری عدالت برای مردم فلسطین انجام دادیم.

وی تاکید کرد: راه‌حل دودولتی مسیر واقعی برای صلح و ثبات هم برای فلسطینیان و هم برای اسرائیلی‌ها است.

وزیر خارجه اسپانیا افزود: زمان آن فرا رسیده که یک کشور واقعی فلسطینی تأسیس شود و این به معنای آن است که کرانه باختری و غزه تحت کنترل فلسطینی ها باشد.