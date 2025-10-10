به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: ما خواستار بازگشایی فوری گذرگاه های نوار غزه به روی سیل گسترده کمک‌های بشردوستانه هستیم.

«خوزه مانوئل آلبارس» در ادامه افزود: ما متعهد به ارائه کمک‌های فوری به نوار غزه هستیم و از همان ابتدای بازگشایی گذرگاه ها، در نوار غزه حضور خواهیم داشت.

وزیر خارجه اسپانیا همچنین تأکید کرد: ما به نقش خود در رهبری موج جدید به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمایت‌های بشردوستانه از غزه ادامه خواهیم داد.

در تازه ترین اقدام اسپانیا برای حمایت از مردم فلسطین و غزه، پارلمان این کشور اخیرا با اکثریت آراء قانونی را تصویب کرد که هرگونه تجارت سلاح میان مادرید و تل‌آویو را ممنوع می‌سازد.