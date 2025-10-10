  1. بین الملل
اسپانیا: به تلاش برای موج جدید به رسمیت شناختن فلسطین ادامه می‌دهیم

وزیر امور خارجه اسپانیا با بیان اینکه گذرگاه های نوار غزه باید فورا به روی سیل گسترده کمک‌های بشردوستانه باز شود، گفت مادرید به نقش خود در رهبری موج جدید به رسمیت شناختن فلسطین ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزیر امور خارجه اسپانیا گفت: ما خواستار بازگشایی فوری گذرگاه های نوار غزه به روی سیل گسترده کمک‌های بشردوستانه هستیم.

«خوزه مانوئل آلبارس» در ادامه افزود: ما متعهد به ارائه کمک‌های فوری به نوار غزه هستیم و از همان ابتدای بازگشایی گذرگاه ها، در نوار غزه حضور خواهیم داشت.

وزیر خارجه اسپانیا همچنین تأکید کرد: ما به نقش خود در رهبری موج جدید به رسمیت شناختن کشور فلسطین و حمایت‌های بشردوستانه از غزه ادامه خواهیم داد.

در تازه ترین اقدام اسپانیا برای حمایت از مردم فلسطین و غزه، پارلمان این کشور اخیرا با اکثریت آراء قانونی را تصویب کرد که هرگونه تجارت سلاح میان مادرید و تل‌آویو را ممنوع می‌سازد.

