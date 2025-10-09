اسپانیا: نتانیاهو باید به نسل‌ کشی علیه فلسطینیان پایان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا تصریح کرد: ما باید تمام تلاش خود را برای اجرای توافق در غزه انجام دهیم.

وزیر امور خارجه اسپانیا در ادامه اضافه کرد: نتانیاهو باید به نسل‌ کشی علیه فلسطینیان پایان دهد و گام‌ های واقعی را برای صلح نهایی بردارد. صلح نهایی مشروط به راه‌ حل (موسوم به) دو دولتی و تشکسل دولت مستقل فلسطین است.

وی تأکید کرد: کسانی که مسئول نسل‌کشی در غزه هستند، باید پاسخگو باشند. آینده هرگونه روند صلح در غزه به تحقیقات قضایی برگشت‌ناپذیر بستگی دارد.

این در حالیست که شبکه خبری المیادین اعلام کرد که از ۱۲ ظهر به وقت غزه آتش بس در نوار غزه وارد فاز اجرایی شده است.