به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت، پارلمان اسپانیا با اکثریت ۱۷۸ رأی موافق، قانونی مبنی بر اعمال تحریم تسلیحاتی علیه اشغالگران صهیونیست را تصویب کرد.

پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا، یک ماه پیش اقداماتی را «برای توقف نسل‌ کشی در غزه و حمایت از مردم فلسطین» اعلام کرده و اظهار داشت که کشتی‌ های حامل سوخت «که به ارتش اسرائیل کمک می‌ کنند» اجازه پهلوگیری در بنادر این کشور را نخواهند داشت.

خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا نیز پیشتر اعلام کرده بود: تا زمانی که عدالت و صلح برای ملت فلسطین محقق نشده هرگز دست از تلاش برنمی داریم. ما به خواسته مردم این کشور در حمایت از مظلومان غزه عمل می کنیم. کنسولگری اسپانیا در تل آویو برای حمایت از شهروندان این کشور که در قالب ناوگان آزادی بازداشت شده اند اقدام می کند.

عضو حزب حاکم اسپانیا: جامعه جهانی باید علیه اسرائیل اقدام کند

در همین راستا، «هانا مورو» از چهره‌های برجسته حزب حاکم اسپانیا در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه الجزیره گفت: نبود اجرای مؤثر قوانین بین‌المللی موجب شده اسرائیل بدون هیچ بازخواستی به اقدامات غیرقانونی خود ادامه دهد. جامعه جهانی باید در این زمینه وارد عمل شود و بی‌تفاوتی پایان یابد.

او افزود: دولت اسرائیل اساساً تمایلی به تشکیل کشور فلسطین ندارد و همچنان سیاست اشغال و سرکوب را دنبال می‌کند.

مورو در ادامه خواستار به جریان افتادن نقش سازمان ملل متحد برای اعمال فشار بر اسرائیل و حامیان آن شد و گفت تنها از طریق تحرک جدی بین‌المللی می‌توان به روند برقراری صلح عادلانه در منطقه امید داشت.