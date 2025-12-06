عملیات ضد صهیونیستی در کرانه باختری؛ یک نظامی صهیونیست زخمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رادیو ارتش رژیم اسرائیل اعلام کرد که یک نظامی این رژیم در نتیجه عملیات زیرگیری که یک ایست بازرسی ارتش در شهر الخلیل را هدف قرار داد، به صورت سطحی زخمی شده است.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین گزارش دادند که ارتش این رژیم دو فلسطینی را که قصد انجام عملیات زیرگیری در الخلیل داشتند، شهید کرده است.

رادیو ارتش رژیم اسرائیل به نقل از یک منبع نظامی تأیید کرد که یک گشت نظامی این رژیم در الخلیل واقع در کرانه باختری هدف تیراندازی شدید قرار گرفت و مهاجمان با یک خودرو از محل گریختند.

در بیانیه‌ای دیگر، ارتش رژیم اسرائیل برای توجیه قتل عام مردم فلسطین ادعا کرد که این دو فلسطینی تلاش داشتند عملیات زیرگیری علیه یگان وابسته به تیپ چتربازان اسرائیل در الخلیل انجام دهند.

واکنش حماس به عملیات ضد صهیونیستی در الخلیل

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در بیانیه‌ای به عملیات زیرگیری در الخلیل در کرانه باختری واکنش نشان داد و اعلام کرد که این عملیات که شامگاه شنبه در نزدیکی باب‌الزاویه در شهر الخلیل انجام شد، بیانگر خشم فزاینده در کرانه باختری است.

این جنبش ضمن اعلام همدردی و ادای احترام به عاملان این عملیات تأکید کرد: تداوم اقدامات سرکوبگرانه رژیم اشغالگر، حملات پیوسته به شهروندان فلسطینی، هتک حرمت مقدسات، تلاش اشغالگران برای الحاق خاک و کوچاندن مردم فلسطین برای این رژیم نتیجه‌ای جز افزایش مقابله و گسترش حملات به همراه نخواهد داشت.