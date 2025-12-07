  1. سلامت
  2. تغذیه
۱۶ آذر ۱۴۰۴، ۸:۲۹

بیماری که با خوردن گندم و جو مبتلا می شوید+فیلم

بیماری که با خوردن گندم و جو مبتلا می شوید+فیلم

یک فوق تخصص گوارش، از بیماری خبر داد که افراد با خوردن گندم و جو، درگیر آن می شوند و البته با بیماری «سلیاک» تفاوت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: باید بدانیم یک طیف بیماری وجود دارد که به آن سلیاک گفته می‌شود و زمینه‌های ارثی دارد و از سنین پایین بروز می‌کند. این افراد باید به صورت کامل از مصرف گندم و جو، اجتناب کنند.

وی افزود: یک بیماری دیگری داریم به نام «بیماری واکنش به گندم غیر سلیاکی» که اصولاً افراد علائم گوارشی یا حتی علائم غیر گوارشی دارند که با خوردن گندم و جو، تشدید پیدا می‌کند.

صادقی با اشاره به شیوع ۱۰ برابری بیماری غیر سلیاکی نسبت به بیماری سلیاک، گفت: حدوداً ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه مبتلا به چنین سندرمی هستند.

این فوق تخصص گوارش افزود: تفاوت این بیماری با بیماران سلیاکی، این است که بلافاصله علائم نشان داده نمی‌شود و ممکن است ساعت‌ها و حتی یک روز طول بکشد.

وی ادامه داد: عمده علائم این افراد غیر گوارشی است، مثل سردردهای مزمن، خستگی در طول روز و حتی کهیرهای پوستی دچار می‌شوند که ما هیچ علتی برای آنها پیدا نمی‌کنیم.

صادقی گفت: این افراد نه تنها به گلوتن موجود در گندم و جو، حتی به کربوهیدرات موجود در گندم و جو، واکنش‌های شدید نشان می‌دهند.

وی افزود: اگر با چنین علائمی مواجه می‌شوید، حتماً نزد پزشک بروید تا علت بیماری شما مشخص شود.

کد خبر 6679776
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها