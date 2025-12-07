بیماری که با خوردن گندم و جو مبتلا می شوید+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر صادقی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، گفت: باید بدانیم یک طیف بیماری وجود دارد که به آن سلیاک گفته می‌شود و زمینه‌های ارثی دارد و از سنین پایین بروز می‌کند. این افراد باید به صورت کامل از مصرف گندم و جو، اجتناب کنند.

وی افزود: یک بیماری دیگری داریم به نام «بیماری واکنش به گندم غیر سلیاکی» که اصولاً افراد علائم گوارشی یا حتی علائم غیر گوارشی دارند که با خوردن گندم و جو، تشدید پیدا می‌کند.

صادقی با اشاره به شیوع ۱۰ برابری بیماری غیر سلیاکی نسبت به بیماری سلیاک، گفت: حدوداً ۱۰ تا ۲۰ درصد جامعه مبتلا به چنین سندرمی هستند.

این فوق تخصص گوارش افزود: تفاوت این بیماری با بیماران سلیاکی، این است که بلافاصله علائم نشان داده نمی‌شود و ممکن است ساعت‌ها و حتی یک روز طول بکشد.

وی ادامه داد: عمده علائم این افراد غیر گوارشی است، مثل سردردهای مزمن، خستگی در طول روز و حتی کهیرهای پوستی دچار می‌شوند که ما هیچ علتی برای آنها پیدا نمی‌کنیم.

صادقی گفت: این افراد نه تنها به گلوتن موجود در گندم و جو، حتی به کربوهیدرات موجود در گندم و جو، واکنش‌های شدید نشان می‌دهند.

وی افزود: اگر با چنین علائمی مواجه می‌شوید، حتماً نزد پزشک بروید تا علت بیماری شما مشخص شود.