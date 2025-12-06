آمریکا از جریمه ۱۲۰ میلیون یورویی ایکس در اروپا شاکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نخستین مجازات تحت قانون مهمی در اروپا است که با انتقادات دولت آمریکا روبرو شده است.
هرچند ایکس به درخواستهای ایمیلی برای اظهار نظر در این باره پاسخی نداده اما ماسک در پاسخ به یک پست کمیسیون اتحادیه اروپا درباره جریمه آن را مزخرف خواند.
او همچنین با انتشار چند پیام از تصمیم مذکور انتقاد کرد و نوشت: آزادی بیان بستر دموکراسی است. تنها راهی است که نشان میدهد افرادبه چه چیزی رأی میدهند.
از سوی دیگر تیک تاک توانست از جریمه اجتناب کند. تلاش اروپا برای سخت گیری بر شرکتهای فناوری بزرگ تا تضمین شود رقبای کوچکتر قادر به رقابت در بازار هستند و مشتریان گزینههای انتخابی بیشتری دارند، با انتقادات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روبرو شده است. به گفته وی این اقدامات فقط شامل شرکتهای آمریکایی میشود و شهروندان آمریکایی را سانسور میکند.
کمیسیون اتحادیه اروپا نیزاعلام کرد قوانی آن هیچ ملیتی را هدف نگرفته و تنها هدف آن حفاظت از استانداردهای دیجیتال و دموکراتیک است که به طور معمول به عنوان بنچمارکی برای بقیه جهان قلمداد میشود.
جریمه ایکس توسط اتحادیه اروپا در پی تحقیقی دوساله تحت قانون سرویسهای دیجیتال انجام شد. طبق این قانون پلتفرمهای آنلاین باید اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی و مخرب انجام دهند.
تحقیقات اتحادیه اروپا از تیک تاک به اعلام جرم علیه شرکت در ماه می ۲۰۲۵ میلادی منجر شد. طبق نتایج تحقیق این شبکه اجتماعی الزامات قانون سرویسهای دیجیتال درباره انتشار مخزن تبلیغاتی برای محققان و کاربران جهت شناسایی تبلیغات کلاهبردارانه را نقض کرده بود. به گفته هنا ویرکونن، رئیس فناوری کمیسیون اروپا، جریمه ناچیزی که برای ایکس تعیین شده متناسب است و با توجه به ماهیت تخلفات و شدت آنها از نظر کاربران اتحادیه اروپا و مدت زمان آنها محاسبه شده است.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا و برندن کار، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا، جریمه اتحادیه اروپا را محکوم کردند.
نظر شما