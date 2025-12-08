ایکس از اتحادیه اروپا انتقام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، نیکیتا بیر، رئیس محصولات ایکس این کمیسیون را به استفاده از یک شکاف برای ارتقای مصنوعی میزان دیده شدن پست آن درباره جریمه سنگین متهم کرد.
بیر در یک پست اعلام کرد کمیسیون وارد حساب تبلیغاتی خود که مدتها از آن استفاده نکرده بود، شد و با بهره گیری از شکافی در قابلیت Ad Compser لینکی را پست کرد که کاربران را فریب میداد تا تصور کنند این یک ویدئو است تا به این ترتیب به طور مصنوعی گستره بازدید را بیشتر کند.
وی در یک پست جداگانه توضیح داد هیچ گاه از این شکاف به این شکل استفاده نشده که البته اکنون ترمیم شده است. با این وجود ایکس دسترسی کمیسیون اتحادیه اروپا برای خرید و ردیابی تبلیغات در پلتفرمش را لغو کرد.
هرچند این پلتفرم اجتماعی تصمیم گرفت حساب تبلیغاتی کمیسیون اتحادیه اروپا را حذف کند، اما همچنان باید اقدامات خاصی را انجام دهد و طرحی را برای برطرف کردن نگرانیهای مرتبط با جریمه ۱۲۰ میلیون یورویی ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا در این باره گفت: این نخستین جریمه تحت قانون سرویسهای دیجیتال است. قانونگذاران اتحادیه اروپا مدعی شده اند ایکس در خصوص حسابهای کاربری تأیید شده، سیستمی فریبکارانه اعمال میکند، در خصوص مخزن تبلیغاتی خود شفافیت ندارد و دادههای مؤثر برای محققان را فراهم نمیکند.
