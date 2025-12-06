به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نمایشگاه و رویداد «صدرا» صبح امروز با حضور حامد افشاری معاون تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی، جمشید صباغ‌زاده قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات، و جمعی از استادان، معاونان و فعالان صنعتی آغاز شد. در این رویداد بیش از ۱۰۰ شرکت صنعتی، فناور و دانش‌بنیان مشارکت دارند.

این نمایشگاه که از ۱۵ تا ۱۷ آذر ۱۴۰۴ برگزار می‌شود، که با هدف معرفی ظرفیت‌ها و دستاوردهای فناورانه دانشگاه آزاد اسلامی، حمایت از طرح‌های برتر نوآورانه، برگزاری کارگاه‌های مهارت‌افزایی، و ایجاد ارتباط مستقیم میان دانشجویان و صنایع طراحی شده است. همچنین این رویداد بخشی از اجرای سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه کارآفرینی و اشتغال به‌شمار می‌رود.

تأکید بر نقش دانشگاه در توسعه فناوری و اشتغال

محمدحسن بهزادی، معاون فناوری و نوآوری واحد علوم و تحقیقات و مجری برگزاری رویداد صدرا، با اشاره به اهمیت برگزاری این نمایشگاه گفت: هدف ما ایجاد محیطی کارآفرین و مهارت‌ورز در دانشگاه است تا دانشجویان بتوانند ایده‌های خود را به محصول تبدیل کرده و برای ورود به بازار کار آماده شوند.

وی افزود: رویداد صدرا، پل ارتباطی میان دانشگاه، صنعت و جامعه است و دانشجویان می‌توانند در تعامل مستقیم با صنایع با مشاغل مختلف آشنا شده و انتخاب شغلی دقیق‌تری داشته باشند. از سوی دیگر، صاحبان صنایع نیز امکان بهره‌گیری از مشاوره‌های علمی محققان را خواهند داشت.

به گفته او، واحد علوم و تحقیقات طی سال‌های گذشته گام‌های مؤثری برای تبدیل شدن به یک دانشگاه کارآفرین برداشته و توسعه مراکز رشد، فناوری و برگزاری رویدادهایی نظیر صدرا از جمله این اقدامات است.

ارتباط صنعت و دانشگاه؛ راهی برای کاهش بیکاری

در ادامه مراسم، جمشید صباغ‌زاده قائم‌مقام رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد علوم و تحقیقات، با تأکید بر ضرورت ایجاد رابطه مؤثر میان دانشگاه و صنعت اظهار کرد: تقویت این ارتباط یکی از ارکان اساسی توسعه کشور است. دانشگاه‌ها مراکز تولید دانش فنی هستند و با ارائه آموزش‌های کاربردی و پژوهش‌های هدفمند می‌توانند نقش مهمی در بهبود کیفیت نیروی کار ایفا کنند.

وی درباره تأثیر این رویداد بر اشتغال‌زایی افزود: ایجاد یک اکوسیستم مناسب بین دانشگاه و صنعت موجب می‌شود فارغ‌التحصیلان با مهارت‌های واقعی وارد بازار کار شوند و این امر در کاهش نرخ بیکاری و افزایش رقابت‌پذیری صنایع نقش مهمی دارد.

صباغ‌زاده همچنین تحول در پروژه‌های تحقیقاتی را از نتایج مهم این‌گونه رویدادها دانست و تصریح کرد: با هدایت پژوهش‌ها به سمت حل مسائل واقعی جامعه، می‌توان به نوآوری‌های پایدار دست یافت و به رشد اقتصادی کمک کرد.