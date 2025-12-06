آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از فردا

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز می‌شود و در روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ پایان می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.