۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۳

آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد از فردا

ثبت‌نام متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از فردا یکشنبه ۱۶ آذر آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی از فردا یکشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۴ منحصراً از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org آغاز می‌شود و در روز یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴ پایان می‌پذیرد.

متقاضیان می‌توانند در مهلت مقرر برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت‌نام کنند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ هم‌زمان با شروع ثبت‌نام از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور در دسترس خواهد بود.

آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

کد خبر 6679273
شبنم درخشان

    نظرات

    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      چرا دانشگاه‌ها برای نیمسال دوم در مقطع کارشناسی ارشد، پذیرش ندارن؟
    • درخواست ایجاد مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 0
      پاسخ
      خبرگزاری محترم مهر لطفا یه خبر در مورد درخواست ایجاد مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ی سال 1404 وزارت علوم بذارید . که مسیولین سازمان سنجش پاسخ دقیق بدهند و خیال داوطلبین رو راحت کنند .
      • مهسا IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۶
        0 0
        منم همین نظر رو دارم
    • مریم IR ۱۵:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      5 0
      پاسخ
      داوطلب وزارت علوم هم انسان است ، تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپیوسته ی سال 1404 وزارت علوم مانند وزارت بهداشت که آبان ماه 1404 تکمیل ظرفیت براشون برگزار شد حق ماست .
    • لیلا IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      بسمه تعالی ، شورای محترم سنجش و پذیرش دانشجوی کشور ، سلام علیکم ، احتراما همان گونه که مستحضرید از نظر علم اخلاق اگر ” اعطاء علی السّویّه عدل‌ باشد ، منع علی السّویّه هم عدل خواهد بود ، جمله معروف : ” ظلم علی السّویّه عدل است ” … چگونه است که در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ی گروه علوم پزشکی سال ۱۴۰۴ وزارت بهداشت با برگزاری مرحله ی تکمیل ظرفیت موافقت نمودید . و تکمیل ظرفیت این آزمون در آبان ماه برگزار و نتایج آن هم در ۱۵ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد ، لکن برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ی سال ۱۴۰۴ وزارت
    • لیلا IR ۱۵:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      7 0
      پاسخ
      لکن برای مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ی سال ۱۴۰۴ وزارت علوم این موضوع را ممنوع اعلام نموده اید ! آیا این موضوع با عدالت مغایرت ندارد ! لذا خواهشمنداست در صورت امکان در اولین جلسه ی شورای محترم سنجش و پذیرش دانشجوی کشور این موضوع بررسی و ان شاء ا… با برگزاری مرحله ی تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته ی سال ۱۴۰۴ وزارت علوم نیز موافقت فرمایید . با تشکر
    • پدرام IR ۱۵:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      سلام ، ۳ بار برای وزارت بهداشت امسال تکمیل ظرفیت اعلام کردند ، ولی برای داوطلبین وزارت علوم تکمیل ظرفیت را ممنوع اعلام کرده اند !!! لطفا بررسی کنید که جلوی این اجحاف گرفته شود . شاید شما هم داوطلب سال آینده باشید . متشکر .
    • مهدی امینی IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      سلام ! بچه ها خواهشا اونایی که تهران هستن درخواست تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد ناپبوسته سال 1404 رو به دست سرکار خانم دکتر مهاجرانی سخنگوی محترم دولت برسونند ! کافیه که تهران دفتر نهاد ریاست جمهوری تشریف ببرید و در دبیرخانه ی نهاد درخواست رو ثبت کنید . و اگر بشه مستقیم با دکتر مهاجرانی هم صحبت کنید که عالیه . ان شاء ا... به نتیجه می رسیم ! متشکر
    • پگاه IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      بچه هایی که سال 1403 روزانه قبول شده بودند واقعا زرنگ و تیزهوش بودند که پس از محرومیت از انتخاب رشته ۱۴۰۴ این قدر فشار آوردند و مطلب رو به سخنگوی دولت سرکار خانوم دکتر مهاجری هم انتقال دادند و ایشون هم قول پیگیری و حل مشکل شون رو دادند و به قول شون هم عمل کردند و خدا رو شکر مشکلشون حل شد … اونها فقط حدود چند صد نفر بودند … اما اینجا ۴۰۰ هزار نفر داوطلب منتظر تکمیل ظرفیت اند که هیچ کاری براشون انجام نمی شه !!!
    • شیما شجاعی IR ۱۵:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      بسمه تعالی، قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿۲۵﴾گفت پروردگارا سينه‏ ام را گشاده گردان (۲۵) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ﴿۲۶﴾و كارم را براى من آسان ساز (۲۶) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ﴿۲۷﴾و از زبانم گره بگشاى (۲۷) يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿۲۸﴾[تا] سخنم را بفهمند (۲۸) - سوره ی طه - وزارت علوم به داوطلبین اعلام کرده برای برگزاری تکمیل ظرفیت مجوز شورای سنجش و پذیرش دانشجوی کشور لازم است تا در کمیسیون درخواست داوطلبین بررسی شود . چطور شورای محترم این مجوز رو به وزارت بهداشت دادند !!!
    • کاملیا IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      آره دستتون درد نکنه بی زحمت اینکارو بکنید، علاوه بر این بچه ها هر کی هر کاری میتونه بکنه که امسال بتونیم نتیجه بگیریم لطفا دریغ نکنه مخصوصا اونایی که تهران هستن چون اونا میتونن حضوری پیگیر باشن یا حتی با هم یه جا اجتماع کنن بلکه صدامون رو شنیدن و یه فرجی شد وگرنه حق ما وزارت علومی ها کاملا پایمال میشه و هر چی رشته بودیم پنبه میشه، فقط هرکاری میتونین بکنین زودتر بکنین لطفا، خدا نگهدار هممون باشه. انشاالله
    • مرضیه IR ۱۵:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      سلام بچه ها ان شاء ا... حضورا بچه های تهران بریم با سخنگوی محترم دولت سرکار خانم دکتر مهاجرانی صحبت کنیم و ببینیم حرف حساب وزارت علوم در خصوص تکمیل ظرفیت و لج و لج بازی با داوطلبین برای چیست ؟ پارسال ایشون برای رفع محرومیت افرادی که روزانه 1403 قبول شده بودند و از آزمون 1404 محروم شده بودند نهایت همکاری رو کردند و خدا رو شکر مشکلشون حل شد ...
    • مریم IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۵
      3 0
      پاسخ
      بسمه تعالی ریاست محترم سازمان سنجش آموزش باسلام و احترام تعداد زیادی از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد، با احترام و درک شرایط موجود ، خواستار ایجاد تکمیل ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد هستیم. هر ساله تعداد زیادی از صندلی‌های دانشگاهی در مقطع کارشناسی ارشد به دلایل مختلف خالی می‌ماند که امسال بیشتر از سال‌های قبل است. از جمله این دلایل: ۱- دفاع مقدس ۱۲ روزه: انتخاب رشته قبل از جنگ بود و بسیاری بنا به شرایط دیگر نمی‌توانند در شهری که قبلاً انتخاب کرده‌ بود ثبت‌نام کنند.۲- به دلیل تاخیر در اعلام نتایج،

